«Не так неожиданно». Тренер Синнера – о поражении Янника в финале US Open

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
04 октября 2025, 23:45 | Обновлено 04 октября 2025, 23:59
Симоне Ваньоцци отметил, что Алькарас был в лучшей форме

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Тренер Янника Синнера Симон Ваньоцци прокомментировал поражение своего подопечного от Карлоса Алькараса в финале US Open 2025:

«Поражение в Нью-Йорке (прим. – финал US Open), на мой взгляд, не так неожиданно. В тот момент Карлос был психологически, физически и теннисно лучше, чем Янник. Но мы не должны забывать, что он тоже пережил пять трудных месяцев, и думать, что сегодня Янника пытаются выставить игроком, переживающим кризис, в год, когда он выиграл 2 турнира Большого шлема и каждую неделю выходит в финал. Он делает невероятные вещи. Кроме того, как и все, мы всегда хотим совершенствоваться».

Янник Синнер US Open 2025 Карлос Алькарас (теннисист)
Даниил Кирияка Источник: Corriere dello Sport
