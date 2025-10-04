«Не так неожиданно». Тренер Синнера – о поражении Янника в финале US Open
Симоне Ваньоцци отметил, что Алькарас был в лучшей форме
Тренер Янника Синнера Симон Ваньоцци прокомментировал поражение своего подопечного от Карлоса Алькараса в финале US Open 2025:
«Поражение в Нью-Йорке (прим. – финал US Open), на мой взгляд, не так неожиданно. В тот момент Карлос был психологически, физически и теннисно лучше, чем Янник. Но мы не должны забывать, что он тоже пережил пять трудных месяцев, и думать, что сегодня Янника пытаются выставить игроком, переживающим кризис, в год, когда он выиграл 2 турнира Большого шлема и каждую неделю выходит в финал. Он делает невероятные вещи. Кроме того, как и все, мы всегда хотим совершенствоваться».
