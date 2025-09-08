Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
US Open
08 сентября 2025, 00:32 |
Карлос в четырех сетах одолел Янника и выиграл шестой титул Grand Slam в карьере

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер и Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 2) завоевал трофей Открытого чемпионата США 2025.

В финале испанец в четырех сетах переиграл Янника Синнера (Италия, ATP 1) за 2 часа и 45 минут.

US Open 2025. Финал

Янник Синнер (Италия) [1] – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 2:6, 6:3, 1:6, 4:6

Это было 15-е очное противостояние соперников на уровне Тура. Карлос в десятый раз одолел Янника.

Алькарас и Синнер провели третью личную встречу в 2025 году в финалах Grand Slam. На Ролан Гаррос чемпионом стал Карлос, а на Уимблдоне– Янник.

В сезоне 2025 году только эти двое выигрывали титулы мейджоров: Алькарас – на Ролан Гаррос и US Open, Синнер – на Australian Open и Уимблдоне.

22-летний Карлитос выиграл шестой трофей на турнирах Grand Slam (USO 2022, 2025; RG 2024, 2025; WIM 2023, 2024).

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Перший Серед Рівних
Шість Гранд Слемів в 22 роки.
У Джоковича в 22 роки був тільки один.
GroundUnder
Король Лендл на корте ...
introvert
До фіналу Вімблдона матч не дотягує, про фінал РГ і говорити не варто, занадто багато ігрової синусоїди в діях тенісистів. Але сезон добігає кінця, а вони все ж таки теж люди. Решта туру і про такий рівень може лише мріяти.
Хоча Карлітос в трьох з чотирьох сетів був неймовірний. Це Сіннер сьогоднішню їхню зустріч точно не зможе занести собі в актив.
GroundUnder
посредственный финал мягко говоря
introvert
Видатний теніс двох перших ракеток світу в ганебному оформленні найогидніших селебрітіс, яких лише могли запросити організатори. Або які запросили себе самі. Ніякі зірки шоу-бізу на трибунах не врятують, якщо на перший план посилено висувають трампа та сафіна.
