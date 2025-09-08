7 сентября испанец Карлос Алькарас переиграл Янника Синнера в финале Открытого чемпионата США 2025 по теннису и завоевал трофей.

Карлитос добыл победу со счетом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 за 2 часа и 44 минуты. Это было 15-е очное противостояние соперников на уровне Тура – Алькарас в десятый раз одолел Синнера.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Карлос завоевал шестой трофей на турнирах Grand Slam, второй в Нью-Йорке и второй в 2025 году.

После завершения финала US Open состоялась церемония награждения, с фотогалереей которой и предлагает ознакомиться Sport.ua!

ФОТО. Церемония награждения: Алькарас получил трофей USO, Синнер – тарелку