Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Крупнейшие призовые в истории. Сколько заработал Алькарас за титул US Open?
US Open
08 сентября 2025, 01:31 |
7 сентября Карлос одолел Янника Синнера в финале и получил чек в пять миллионов долларов

Крупнейшие призовые в истории. Сколько заработал Алькарас за титул US Open?
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата США 2025.

7 сентября в финале звездный испанец переиграл итальянца Янника Синнера в четырех сетах.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

За трофей US Open Карлитос получил чек в пять миллионов долларов – это крупнейшие призовые в истории тенниса. Янник за выступления в Нью-Йорке заработал в два раза меньше – $2,500,000.

Общие призовые Алькараса за карьеру превысили 53 миллиона. Больше него заработали только шестеро: Роджер Федерер, Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Энди Маррей и Александр Зверев.

По теме:
Янник СИННЕР: «Сегодня я сделал все, что мог»
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Финал US Open 2025. Видеообзор матча
ФОТО. Церемония награждения: Алькарас получил трофей USO, Синнер – тарелку
Карлос Алькарас (теннисист) Янник Синнер Grand Slam призовые призовые US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
