Крупнейшие призовые в истории. Сколько заработал Алькарас за титул US Open?
7 сентября Карлос одолел Янника Синнера в финале и получил чек в пять миллионов долларов
22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата США 2025.
7 сентября в финале звездный испанец переиграл итальянца Янника Синнера в четырех сетах.
За трофей US Open Карлитос получил чек в пять миллионов долларов – это крупнейшие призовые в истории тенниса. Янник за выступления в Нью-Йорке заработал в два раза меньше – $2,500,000.
Общие призовые Алькараса за карьеру превысили 53 миллиона. Больше него заработали только шестеро: Роджер Федерер, Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Энди Маррей и Александр Зверев.
