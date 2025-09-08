Крупнейшие призовые в истории. Сколько заработал Алькарас за титул US Open?

22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата США 2025.

7 сентября в финале звездный испанец переиграл итальянца Янника Синнера в четырех сетах.

За трофей US Open Карлитос получил чек в пять миллионов долларов – это крупнейшие призовые в истории тенниса. Янник за выступления в Нью-Йорке заработал в два раза меньше – $2,500,000.

Общие призовые Алькараса за карьеру превысили 53 миллиона. Больше него заработали только шестеро: Роджер Федерер, Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Энди Маррей и Александр Зверев.