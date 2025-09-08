ВИДЕО. Алькарас подал эйс на чемпионшип-пойнте US Open в финале с Синнером
7 сентября Карлос переиграл Янника в решающем поединке мейджора в США
7 сентября звездный испанский теннисист Карлос Алькарас одолел Янника Синнера в финале Открытого чемпионате США 2025, одержав победу в четырех сетах.
Алькарас выиграл матч с третьего матчбола. На чемпионшип-поинте он подал эйс. Встреча завершилась за 2 часа и 45 минут.
Для Карлоса этот трофей стал вторым в Нью-Йорке и шестым на турнирах Grand Slam. В обновленной версии рейтинга АТР он сместит Синнера с первой строчки и поднимется на вершину.
