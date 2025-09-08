Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Алькарас подал эйс на чемпионшип-пойнте US Open в финале с Синнером
US Open
08 сентября 2025, 01:20
ВИДЕО. Алькарас подал эйс на чемпионшип-пойнте US Open в финале с Синнером

7 сентября Карлос переиграл Янника в решающем поединке мейджора в США

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

7 сентября звездный испанский теннисист Карлос Алькарас одолел Янника Синнера в финале Открытого чемпионате США 2025, одержав победу в четырех сетах.

Алькарас выиграл матч с третьего матчбола. На чемпионшип-поинте он подал эйс. Встреча завершилась за 2 часа и 45 минут.

Для Карлоса этот трофей стал вторым в Нью-Йорке и шестым на турнирах Grand Slam. В обновленной версии рейтинга АТР он сместит Синнера с первой строчки и поднимется на вершину.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
