7 сентября звездный испанский теннисист Карлос Алькарас одолел Янника Синнера в финале Открытого чемпионате США 2025, одержав победу в четырех сетах.

Алькарас выиграл матч с третьего матчбола. На чемпионшип-поинте он подал эйс. Встреча завершилась за 2 часа и 45 минут.

Для Карлоса этот трофей стал вторым в Нью-Йорке и шестым на турнирах Grand Slam. В обновленной версии рейтинга АТР он сместит Синнера с первой строчки и поднимется на вершину.

ВИДЕО. Алькарас подал эйс на чемпионшип-пойнте US Open в финале с Синнером