Определена финальная пара молодежного Итогового турнира АТР 2025

20 декабря состоялись полуфинальные матчи молодежного Итогового турнира АТР 2025.

В решающий поединок Next Gen ATP Finals пробились Александер Блокс (АТР 116) и Лернер Тьен (АТР 167).

Блокс одолел Николая Будкова Кьера (АТР 136), а Тьен справился с Нишешем Басаваредди (АТР 167).

Александер выиграл все четыре поединка в Джидде. На групповом этапе он справился с Джастином Энгелем, Нишешем Басаваредди и Дино Прижмичем. За турнир Блокс выполнил 43 эйса и впервые сыграет в финале Next Gen.

Для Тьена это второй финал молодежного Итогового – в 2024 он уступил в матче за трофей Жоау Фонсеке. Ранее дважды в финале Next Gen играл только Алекс де Минаур.

Блокс и Тьен дважды пересекались между собой. В 2023 году Александер переиграл Лернера в финале юниорского Australian Open и уступил ему в 1/8 финала юниорского Ролан Гаррос.

Финал молодежного Итогового турнира состоится 21 декабря в 19:00 по Киеву.

Next Gen ATP Finals 2025. 1/2 финала, 20 декабря

Александер Блокс [2] – Николай Будков Кьер [5] – 4:3 (7:4), 4:3 (10:8), 4:2

Лернер Тьен [1] – Нишеш Басаваредди [6] – 4:2, 4:1, 4:3 (7:3)

Видеообзор игрового дня

Фотогалерея игрового дня