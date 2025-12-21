Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Определена финальная пара молодежного Итогового турнира АТР 2025
ATP
21 декабря 2025, 06:33 | Обновлено 21 декабря 2025, 17:32
246
0

Определена финальная пара молодежного Итогового турнира АТР 2025

Александер Блокс и Лернер Тьен разыграют трофей Next Gen ATP Finals в Джидде

21 декабря 2025, 06:33 | Обновлено 21 декабря 2025, 17:32
246
0
Определена финальная пара молодежного Итогового турнира АТР 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Блокс

20 декабря состоялись полуфинальные матчи молодежного Итогового турнира АТР 2025.

В решающий поединок Next Gen ATP Finals пробились Александер Блокс (АТР 116) и Лернер Тьен (АТР 167).

Блокс одолел Николая Будкова Кьера (АТР 136), а Тьен справился с Нишешем Басаваредди (АТР 167).

Александер выиграл все четыре поединка в Джидде. На групповом этапе он справился с Джастином Энгелем, Нишешем Басаваредди и Дино Прижмичем. За турнир Блокс выполнил 43 эйса и впервые сыграет в финале Next Gen.

Для Тьена это второй финал молодежного Итогового – в 2024 он уступил в матче за трофей Жоау Фонсеке. Ранее дважды в финале Next Gen играл только Алекс де Минаур.

Блокс и Тьен дважды пересекались между собой. В 2023 году Александер переиграл Лернера в финале юниорского Australian Open и уступил ему в 1/8 финала юниорского Ролан Гаррос.

Финал молодежного Итогового турнира состоится 21 декабря в 19:00 по Киеву.

Next Gen ATP Finals 2025. 1/2 финала, 20 декабря

Александер Блокс [2] – Николай Будков Кьер [5] – 4:3 (7:4), 4:3 (10:8), 4:2
Лернер Тьен [1] – Нишеш Басаваредди [6] – 4:2, 4:1, 4:3 (7:3)

Видеообзор игрового дня

Фотогалерея игрового дня

polufinaly-next-gen-2025-fotogalereya-igrovogo-dnya
polufinaly-next-gen-2025-fotogalereya-igrovogo-dnya-foto-1
polufinaly-next-gen-2025-fotogalereya-igrovogo-dnya-foto-2
polufinaly-next-gen-2025-fotogalereya-igrovogo-dnya-foto-3
polufinaly-next-gen-2025-fotogalereya-igrovogo-dnya-foto-4

По теме:
Лернер Тьен – Александер Блокс. Финал Next Gen. Смотреть онлайн. LIVE
Next Gen ATP Finals 2025. Полуфиналы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Третий день Next Gen: определены полуфиналисты молодежного Итогового
фото фотогалерея Лернер Тьен Александер Блокс Нишеш Басаваредди Николай Будков Кьер статистические расклады
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Футбол | 21 декабря 2025, 09:21 0
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято

Аргентинец мог вернуться в Аргентину

Шахтер принял решение на зимнее трансферное окно
Футбол | 21 декабря 2025, 00:24 3
Шахтер принял решение на зимнее трансферное окно
Шахтер принял решение на зимнее трансферное окно

«Горняки» больше не планируют оформлять трансферы

В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
Футбол | 21.12.2025, 09:45
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
Металлист 1925 готовит трансфер звезды украинского клуба
Футбол | 21.12.2025, 11:10
Металлист 1925 готовит трансфер звезды украинского клуба
Металлист 1925 готовит трансфер звезды украинского клуба
Две победы Марты над Соколами. Команда Костюк вышла в финал турнира в Индии
Теннис | 19.12.2025, 18:27
Две победы Марты над Соколами. Команда Костюк вышла в финал турнира в Индии
Две победы Марты над Соколами. Команда Костюк вышла в финал турнира в Индии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
19.12.2025, 19:06 9
Футбол
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
20.12.2025, 15:44 10
Футбол
ВИДЕО. Сломал челюсть. Реакция Джошуа на победу в поединке с Джейком Полом
ВИДЕО. Сломал челюсть. Реакция Джошуа на победу в поединке с Джейком Полом
20.12.2025, 12:17
Бокс
Усик сделал Джошуа ценный подарок. Энтони был в восторге
Усик сделал Джошуа ценный подарок. Энтони был в восторге
20.12.2025, 06:22 1
Бокс
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
20.12.2025, 19:17 1
Футбол
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
20.12.2025, 12:55 2
Бокс
Жирона против Атлетико: кто кого? Прогнозы на 17 тур Ла Лиги
Жирона против Атлетико: кто кого? Прогнозы на 17 тур Ла Лиги
19.12.2025, 20:47
Футбол
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
20.12.2025, 09:49
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем