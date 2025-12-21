Стал известен чемпион молодежного Итогового турнира АТР 2025
Лернер Тьен переиграл Александера Блокса в финале Next Gen ATP Finals в Джидде
20-летний американский теннисист Лернер Тьен (АТР 28) стал победителем молодежного Итогового турнира АТР 2025.
В финале соревнований, которые прошли на крытых кортах в Джидде (Саудовская Аравия), американец переиграл Александера Блокса (Бельгия, ATP 116) за 1 час и 1 минуту.
Next Gen ATP Finals 2025. Финал, 21 декабря
Лернер Тьен (США) [1] – Александер Блокс (Бельгия) [2] – 4:3 (7:4), 4:2, 4:1
Тьен во второй раз сыграл в финале Next Gen. В 2024 году он уступил в решающем поединке Жоау Фонсеке.
Лернер в Джидде потерпел одно поражение, в первом туре группового этапа проиграв Рафаэлю Ходару. После этого он, помимо Блокса, одолел Мартина Ландалусе, Николая Будкова Кьера и Нишеша Басаваредди.
Тьен стал вторым чемпионом молодежного Итогового после Брендона Накашимы – Накашима выиграл трофей Next Gen в 2022 году.
За триумф на Next Gen ATP Finals 2025 Лернер Тьен получил призовые в размере 502 250 долларов.
