Стал известен чемпион молодежного Итогового турнира АТР 2025

Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
ATP
21 декабря 2025, 20:15 | Обновлено 21 декабря 2025, 21:09
400
0

Лернер Тьен переиграл Александера Блокса в финале Next Gen ATP Finals в Джидде

ATP. Лернер Тьен

20-летний американский теннисист Лернер Тьен (АТР 28) стал победителем молодежного Итогового турнира АТР 2025.

В финале соревнований, которые прошли на крытых кортах в Джидде (Саудовская Аравия), американец переиграл Александера Блокса (Бельгия, ATP 116) за 1 час и 1 минуту.

Next Gen ATP Finals 2025. Финал, 21 декабря

Лернер Тьен (США) [1] – Александер Блокс (Бельгия) [2] – 4:3 (7:4), 4:2, 4:1

Тьен во второй раз сыграл в финале Next Gen. В 2024 году он уступил в решающем поединке Жоау Фонсеке.

Лернер в Джидде потерпел одно поражение, в первом туре группового этапа проиграв Рафаэлю Ходару. После этого он, помимо Блокса, одолел Мартина Ландалусе, Николая Будкова Кьера и Нишеша Басаваредди.

Тьен стал вторым чемпионом молодежного Итогового после Брендона Накашимы – Накашима выиграл трофей Next Gen в 2022 году.

За триумф на Next Gen ATP Finals 2025 Лернер Тьен получил призовые в размере 502 250 долларов.

Лернер Тьен Александер Блокс Next Generation ATP Finals
