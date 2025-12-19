Испания19 декабря 2025, 02:38 |
Барса отметила свою звезду – кто получил премию игроков
Клуб наградил талантливого полузащитника
19 декабря 2025, 02:38
Полузащитник «Барселоны» Педри получил награду от клуба.
23-летний испанец стал обладателем «Премии игроков «Барсы», которую вручает ассоциация футболистов каталонского клуба. Ранее он уже получал этот приз в 2022 году.
Эта награда присуждается игрокам «Барсы» за «преданность клубу, уважение к болельщикам, соперникам и судьям».
Ранее сообщалось, что Педри переписал историю «Барселоны», побив рекорд Лионеля Месси.
𝗣𝗲𝗱𝗿𝗶 and 𝗖𝗹𝗮𝘂𝗱𝗶𝗮 𝗣𝗶𝗻𝗮 win Barça Players' Award. 👏https://t.co/kIje37xHNv— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 18, 2025
