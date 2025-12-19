Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Барса отметила свою звезду – кто получил премию игроков
Испания
19 декабря 2025, 02:38 |
Барса отметила свою звезду – кто получил премию игроков

Клуб наградил талантливого полузащитника

Instagram. Педри

Полузащитник «Барселоны» Педри получил награду от клуба.

23-летний испанец стал обладателем «Премии игроков «Барсы», которую вручает ассоциация футболистов каталонского клуба. Ранее он уже получал этот приз в 2022 году.

Эта награда присуждается игрокам «Барсы» за «преданность клубу, уважение к болельщикам, соперникам и судьям».

Ранее сообщалось, что Педри переписал историю «Барселоны», побив рекорд Лионеля Месси.

Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
