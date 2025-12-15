Педри переписал историю Барселоны: рекорд Месси побит

Полузащитник «Барселоны» Педри достиг отметки в 150 официальных матчей в чемпионате Испании за каталонский клуб.

Юбилейная игра пришлась на 16-й тур Ла Лиги. 13 декабря 23-летний испанец вышел в стартовом составе в матче против «Осасуны», в котором сине-гранатовые одержали победу со счетом 2:0.

Этот поединок стал знаковым для Педри – он стал самым молодым футболистом в истории «Барселоны», сыгравшим 150 матчей в Ла Лиге. Таким образом, хавбек превзошел достижение Лионеля Месси, установленное в 2010 году.

Аргентинец провел свой 150-й матч в чемпионате Испании в возрасте 23 лет и 121 дня – это произошло 23 октября 2010 года в игре с «Сарагосой» (2:0). Педри же достиг этой отметки в 23 года и 18 дней.

Для того чтобы провести 150 матчей в Ла Лиге, испанскому полузащитнику понадобилось чуть более пяти лет. Свой дебют за «Барселону» в чемпионате Испании он совершил 27 сентября 2020 года в поединке против «Вильярреала».