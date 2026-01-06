Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
06 января 2026, 14:44
«Безумный, настоящий маньяк». Экс-подопечный шокировал заявлением о Туране

Джонджо Шелви поделился интересной историей о тренере Шахтера

ФК Шахтер. Арда Туран

Английский полузащитник «Арабиан Фелконс» (ОАЭ) Джонджо Шелви рассказал о своем сотрудничестве с главным тренером донецкого «Шахтера» Ардой Тураном, под руководством которого он играл в «Эюпспоре».

«Мой тренер в «Эюпспоре» Арда Туран был сумасшедшим. Настоящий маньяк. Я заходил к нему в кабинет, а он говорил: «Джон, я люблю тебя. Я люблю тебя». Он спрашивал: «У тебя есть виски?» Он был одержим виски.

Ноги на столе... сигары и виски после тренировок. Безумие. Я никогда такого не видел в Англии. Но, честно говоря, я поехал туда, потому что они предложили мне очень хороший контракт», - сказал Шелви подкасту Under The Cosh.

Шелви известен своими выступлениями за «Ньюкасл». Также в Англии он играл за «Чарльтон Атлетик», «Ливерпуль», «Блэкпул», «Суонси Сити», «Ноттингем Форест» и «Бернли».

Сообщалось, что Туран встретился с защитником известного клуба.

Джонджо Шелви Шахтер Донецк Арда Туран
