«Безумный, настоящий маньяк». Экс-подопечный шокировал заявлением о Туране

Английский полузащитник «Арабиан Фелконс» (ОАЭ) Джонджо Шелви рассказал о своем сотрудничестве с главным тренером донецкого «Шахтера» Ардой Тураном, под руководством которого он играл в «Эюпспоре».

«Мой тренер в «Эюпспоре» Арда Туран был сумасшедшим. Настоящий маньяк. Я заходил к нему в кабинет, а он говорил: «Джон, я люблю тебя. Я люблю тебя». Он спрашивал: «У тебя есть виски?» Он был одержим виски.

Ноги на столе... сигары и виски после тренировок. Безумие. Я никогда такого не видел в Англии. Но, честно говоря, я поехал туда, потому что они предложили мне очень хороший контракт», - сказал Шелви подкасту Under The Cosh.

Шелви известен своими выступлениями за «Ньюкасл». Также в Англии он играл за «Чарльтон Атлетик», «Ливерпуль», «Блэкпул», «Суонси Сити», «Ноттингем Форест» и «Бернли».

