Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший тренер Шахтера и обидчик Динамо могут возглавить Манчестер Юнайтед
Англия
06 января 2026, 14:57 |
1958
3

Бывший тренер Шахтера и обидчик Динамо могут возглавить Манчестер Юнайтед

Роберто Де Дзерби и Оливер Гласнер являются главными претендентами на должность нового тренера

06 января 2026, 14:57 |
1958
3 Comments
Бывший тренер Шахтера и обидчик Динамо могут возглавить Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Оливер Гласнер («Кристал Пэлас») и Роберто Де Дзерби («Марсель») являются главными претендентами на должность главного тренера английского «Манчестер Юнайтед» после увольнения Рубена Аморима.

По информации The Telegraph, руководством «красных дьяволов» обсуждались кандидатуры тренера «Порту» Франческо Фариоли, а также Марко Силвы из «Фулхэма» и Андони Ираолы из «Борнмута», с которыми ранее также велись переговоры.

«Выбор между таким тренером, как Гласнер, и таким, как Де Зерби, лежит в основе дилеммы «Манчестер Юнайтед» относительно того, какой футбол они хотят демонстрировать. Гласнер больше склоняется к контратакам; Де Зерби хочет, чтобы его команды доминировали во владении мячом», – сообщило издание.

Даррен Флетчер временно возглавит команду в матче Премьер-лиги против «Бернли», а также в поединке третьего раунда Кубка Англии против «Брайтона» на «Олд Траффорд» в воскресенье (11 января).

Затем «Манчестер Юнайтед» планирует пригласить временного тренера, который будет работать до завершения сезона 2025/26.

В любом случае бывший тренер «Шахтера» и Гласнер, который пересекался с «Динамо» в Лиге конференций, могут возглавить «красных дьяволов» не раньше июня 2026 года.

По теме:
«Дело не в тренере, а в руководстве». Реакция фанов на увольнение Аморима
Тренеру Челси уже нашли замену. Он будет тренировать украинца
Вест Хэм – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Рубен Аморим Роберто Де Дзерби Оливер Гласнер Даррен Флетчер назначение тренера отставка
Николай Тытюк Источник: The Telegraph
Оцените материал
(32)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флорентино Перес принял решение: в Реал возвращается легендарный тренер
Футбол | 05 января 2026, 18:52 0
Флорентино Перес принял решение: в Реал возвращается легендарный тренер
Флорентино Перес принял решение: в Реал возвращается легендарный тренер

Антонио Пинтус вновь будет работать с основной командой

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 06 января 2026, 07:25 1
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей

Чемпионат мира в США

Два игрока Полтавы восстановились после тяжелых травм
Футбол | 06.01.2026, 15:20
Два игрока Полтавы восстановились после тяжелых травм
Два игрока Полтавы восстановились после тяжелых травм
Футболист Динамо не вернулся в расположение клуба после отпуска
Футбол | 06.01.2026, 07:48
Футболист Динамо не вернулся в расположение клуба после отпуска
Футболист Динамо не вернулся в расположение клуба после отпуска
ОФИЦИАЛЬНО. Челси назначил нового главного тренера
Футбол | 06.01.2026, 12:37
ОФИЦИАЛЬНО. Челси назначил нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Челси назначил нового главного тренера
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
Сміялсо.
Ответить
+2
Spaceman
Там ще СаШо хоче...
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
05.01.2026, 09:03 6
Футбол
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
06.01.2026, 10:04 20
Футбол
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
06.01.2026, 08:58 4
Футбол
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
06.01.2026, 07:24
Бокс
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
06.01.2026, 09:11 2
Футбол
ФОТО. Почти обнаженная. Украинская чемпионка ОИ подожгла сеть эротикой
ФОТО. Почти обнаженная. Украинская чемпионка ОИ подожгла сеть эротикой
04.01.2026, 18:55 6
Другие виды
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
05.01.2026, 05:02 1
Бокс
Джейк Пол столкнулся с серьезными проблемами после поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с серьезными проблемами после поражения от Джошуа
05.01.2026, 19:23
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем