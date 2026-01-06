Бывший тренер Шахтера и обидчик Динамо могут возглавить Манчестер Юнайтед

Оливер Гласнер («Кристал Пэлас») и Роберто Де Дзерби («Марсель») являются главными претендентами на должность главного тренера английского «Манчестер Юнайтед» после увольнения Рубена Аморима.

По информации The Telegraph, руководством «красных дьяволов» обсуждались кандидатуры тренера «Порту» Франческо Фариоли, а также Марко Силвы из «Фулхэма» и Андони Ираолы из «Борнмута», с которыми ранее также велись переговоры.

«Выбор между таким тренером, как Гласнер, и таким, как Де Зерби, лежит в основе дилеммы «Манчестер Юнайтед» относительно того, какой футбол они хотят демонстрировать. Гласнер больше склоняется к контратакам; Де Зерби хочет, чтобы его команды доминировали во владении мячом», – сообщило издание.

Даррен Флетчер временно возглавит команду в матче Премьер-лиги против «Бернли», а также в поединке третьего раунда Кубка Англии против «Брайтона» на «Олд Траффорд» в воскресенье (11 января).

Затем «Манчестер Юнайтед» планирует пригласить временного тренера, который будет работать до завершения сезона 2025/26.

В любом случае бывший тренер «Шахтера» и Гласнер, который пересекался с «Динамо» в Лиге конференций, могут возглавить «красных дьяволов» не раньше июня 2026 года.