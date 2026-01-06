Италия06 января 2026, 14:39 |
Лечче – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 января в 19:00 поединок Серии А
Во вторник, 6 января, состоится матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Лечче» и «Рома».
Игра пройдет в Лечче на стадионе «Стадио Виа дель Маре».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Лечче – Рома
