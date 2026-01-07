Испания07 января 2026, 21:34 | Обновлено 07 января 2026, 22:01
ВИДЕО. Фермин Лопес удвоил перевес Барселоны над Атлетиком Бильбао
На 30-й минуте Барселона удвоила перевес в полуфинале Суперкубка
7 января в 21:00 проходит матч 1/2 финала Суперкубка Испании
Команды Барселона и Атлетик Бильбао играют в саудовском городе Джидда.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 30-й минуте Барселона удвоила перевес над Атлетиком из Бильбао.
Фермин Лопес забил гол для Барселоны (2:0).
ГОЛ! 2:0. Фермин Лопес, 30 мин
