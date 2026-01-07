Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Фермин Лопес удвоил перевес Барселоны над Атлетиком Бильбао
Испания
07 января 2026, 21:34 | Обновлено 07 января 2026, 22:01
61
0

ВИДЕО. Фермин Лопес удвоил перевес Барселоны над Атлетиком Бильбао

На 30-й минуте Барселона удвоила перевес в полуфинале Суперкубка

Getty Images/Global Images Ukraine. Фермин Лопес

7 января в 21:00 проходит матч 1/2 финала Суперкубка Испании

Команды Барселона и Атлетик Бильбао играют в саудовском городе Джидда.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 30-й минуте Барселона удвоила перевес над Атлетиком из Бильбао.

Фермин Лопес забил гол для Барселоны (2:0).

ГОЛ! 2:0. Фермин Лопес, 30 мин

По теме:
Барселона – Атлетик. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Рафинья оформил дубль. Это 5-й гол Барселоны в ворота Атлетика
ВИДЕО. Четыре гола Барселоны за тайм. Рафинья похоронил все мечты Атлетика
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
