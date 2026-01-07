Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  КАССАНО: «Он – бездарность, не имеющая ничего общего с футболом»
Италия
07 января 2026, 21:24 | Обновлено 07 января 2026, 21:25
КАССАНО: «Он – бездарность, не имеющая ничего общего с футболом»

Итальянец проехался по Рафаэлю Леау

07 января 2026, 21:24 | Обновлено 07 января 2026, 21:25
КАССАНО: «Он – бездарность, не имеющая ничего общего с футболом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Леау

Экс-игрок сборной Италии Антонио Кассано проехался по португальскому вингеру «Милана» Рафаэлю Леау:

«Леау может забить хоть пять, хоть семь голов, мне все равно: на днях в «Кальяри» он был незаметным. Он не умеет играть спиной к воротам.

Проблема в статусе, который он сам себе приписывает и который ему навязали другие. Цифры можете засунуть себе в задницу, мне плевать на цифры: у Индзаги тоже были цифры, но он был слабым игроком.

Знаете, кого мне напоминает Леау? Ришарлисона: он забивает несколько голов, но он – бездарность, он оторван от мира. Леау – это бездарность, он не имеет ничего общего с футболом»

Ранее Антонио Кассано раскритиковал Серию А.

Антонио Кассано Милан Рафаэл Леау
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
