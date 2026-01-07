КАССАНО: «Он – бездарность, не имеющая ничего общего с футболом»

Экс-игрок сборной Италии Антонио Кассано проехался по португальскому вингеру «Милана» Рафаэлю Леау:

«Леау может забить хоть пять, хоть семь голов, мне все равно: на днях в «Кальяри» он был незаметным. Он не умеет играть спиной к воротам.

Проблема в статусе, который он сам себе приписывает и который ему навязали другие. Цифры можете засунуть себе в задницу, мне плевать на цифры: у Индзаги тоже были цифры, но он был слабым игроком.

Знаете, кого мне напоминает Леау? Ришарлисона: он забивает несколько голов, но он – бездарность, он оторван от мира. Леау – это бездарность, он не имеет ничего общего с футболом»

