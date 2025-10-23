«Сплошное мучение». Экс-игрок Ромы раскритиковал Серию А, назвав ее жалкой

Бывший нападающий сборной Италии и «Ромы»» Антонио Кассано высказался о текущей ситуации в Серии А.

Экс-игрок жестко раскритиковал качество итальянского чемпионата, подчеркнув, что лига существует только благодаря энтузиазму болельщиков, а при этом уровень футбола в Италии стагнирует.

По его мнению, играм Серии А не хватает ритма и плавности, а просмотры некоторых матчей превращаются в «тяжелую рутину».

«Чемпионат Италии жалок, он не вызывает никаких эмоций. Он живет только благодаря страсти болельщиков, но качество очень низкое. Это позорная ситуация, почти стыдно. Смотреть некоторые матчи – сплошное мучение. Нет ритма, нет зрелища», – передает слова Кассано Goal.com.

После семи матчей национального первенства во главе турнирной таблицы стоит «Милан» (16 очков), далее следуют «Интер» и «Наполи» – по 15 очков.

На этой неделе «Интер» в рамках матча Лиги чемпионов разгромил бельгийский «Юнион» (4:0). Неаполитанцы крупно проиграли голландскому «ПСВ» (2:6), «Ювентус» минимально проиграл «Реалу» (0:1), «Аталанта» не смогла справиться со «Славией» (0:0).