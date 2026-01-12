Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
12 января 2026, 22:42
0

ПСЖ принял окончательное решение о будущем Забарного в клубе

Тренер верит в талант украинца

ПСЖ принял окончательное решение о будущем Забарного в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Переход Ильи Забарного в «ПСЖ» за 66 миллионов евро летом вызвал большие ожидания, однако первые месяцы украинца в Париже оказались непростыми.

Защитник провел около 20 матчей в сезоне, отличился одним голом, но регулярно попадал под критику из-за ошибок, проблем с выходом из обороны и заработанных пенальти, сообщает Sport.fr.

Впрочем, в клубе не спешат с радикальными решениями. Луис Энрике рассматривает трудности как этап адаптации к требованиям Лиги 1 и стилю ПСЖ. Несмотря на слухи, зимой парижане не планируют расставаться с 23-летним украинцем, считая его важной инвестицией в будущее.

Илья Забарный чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ
Дмитрий Олийченко Источник: Sport.fr
