ПСЖ принял окончательное решение о будущем Забарного в клубе

Переход Ильи Забарного в «ПСЖ» за 66 миллионов евро летом вызвал большие ожидания, однако первые месяцы украинца в Париже оказались непростыми.

Защитник провел около 20 матчей в сезоне, отличился одним голом, но регулярно попадал под критику из-за ошибок, проблем с выходом из обороны и заработанных пенальти, сообщает Sport.fr.

Впрочем, в клубе не спешат с радикальными решениями. Луис Энрике рассматривает трудности как этап адаптации к требованиям Лиги 1 и стилю ПСЖ. Несмотря на слухи, зимой парижане не планируют расставаться с 23-летним украинцем, считая его важной инвестицией в будущее.