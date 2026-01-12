ПСЖ принял окончательное решение о будущем Забарного в клубе
Тренер верит в талант украинца
Переход Ильи Забарного в «ПСЖ» за 66 миллионов евро летом вызвал большие ожидания, однако первые месяцы украинца в Париже оказались непростыми.
Защитник провел около 20 матчей в сезоне, отличился одним голом, но регулярно попадал под критику из-за ошибок, проблем с выходом из обороны и заработанных пенальти, сообщает Sport.fr.
Впрочем, в клубе не спешат с радикальными решениями. Луис Энрике рассматривает трудности как этап адаптации к требованиям Лиги 1 и стилю ПСЖ. Несмотря на слухи, зимой парижане не планируют расставаться с 23-летним украинцем, считая его важной инвестицией в будущее.
