Сыграл 2 матча. Лунин публично обратился к Алонсо после увольнения из Реала

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал решение королевского клуба уволить главного тренера команды Хаби Алонсо:

«Спасибо за все, мистер. Вы замечательный тренер и добьетесь многого. Удачи!»

Под руководством Хаби Алонсо Андрей Лунин в сезоне 2025/26 провел 2 поединка на клубном уровне, пропустив 5 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

В сезоне Ла Лиги 2025/26 «Реал» идет на 2-м месте в турнирной таблице, набрав 45 очков в 19 матчах чемпионата Испании.