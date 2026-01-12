Испания12 января 2026, 22:25 |
Сыграл 2 матча. Лунин публично обратился к Алонсо после увольнения из Реала
Украинский вратарь верит в талант Хаби
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал решение королевского клуба уволить главного тренера команды Хаби Алонсо:
«Спасибо за все, мистер. Вы замечательный тренер и добьетесь многого. Удачи!»
Под руководством Хаби Алонсо Андрей Лунин в сезоне 2025/26 провел 2 поединка на клубном уровне, пропустив 5 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
В сезоне Ла Лиги 2025/26 «Реал» идет на 2-м месте в турнирной таблице, набрав 45 очков в 19 матчах чемпионата Испании.
Хаби Алонсо:"А кто это?" 🤔
