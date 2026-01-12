В Динамо отреагировали на слухи об интересе к нападающему Вереса
Андрей Шахов опроверг информацию турецких СМИ
Руководитель медиадепартамента «Динамо» Андрей Шахов прокомментировал информацию об официальном предложении «Вересу» по Эрену Айдину и рассказал, есть ли какие-то приоритеты у Игоря Костюка по позициям в зимнее трансферное окно.
«Если вы видели – спортивный директор «Вереса» отреагировал, что это фейковая информация, и этого достаточно. Мы со своей стороны тоже можем это подтвердить. Мне кажется, здесь комментария спортивного директора «Вереса» достаточно.
Приоритеты Костюка? Я не могу вам так сказать – вы же понимаете. Это глобальный вопрос, который не решается за один день, даже за одну неделю. Трансферный рынок очень большой».
После первой части сезона УПЛ «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков.
