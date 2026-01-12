Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Динамо отреагировали на слухи об интересе к нападающему Вереса
Украина. Премьер лига
12 января 2026, 22:31 |
772
0

В Динамо отреагировали на слухи об интересе к нападающему Вереса

Андрей Шахов опроверг информацию турецких СМИ

НК Верес. Эрен Айдин

Руководитель медиадепартамента «Динамо» Андрей Шахов прокомментировал информацию об официальном предложении «Вересу» по Эрену Айдину и рассказал, есть ли какие-то приоритеты у Игоря Костюка по позициям в зимнее трансферное окно.

«Если вы видели – спортивный директор «Вереса» отреагировал, что это фейковая информация, и этого достаточно. Мы со своей стороны тоже можем это подтвердить. Мне кажется, здесь комментария спортивного директора «Вереса» достаточно.

Приоритеты Костюка? Я не могу вам так сказать – вы же понимаете. Это глобальный вопрос, который не решается за один день, даже за одну неделю. Трансферный рынок очень большой».

После первой части сезона УПЛ «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков.

Андрей Шахов Эрен Айдин Верес Ровно Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Иван Чирко Источник: UA-Football
