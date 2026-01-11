Украина. Премьер лига11 января 2026, 14:21 |
1084
0
В Вересе отреагировали на слухи о переходе легионера в Динамо
Юрий Габовда опроверг информацию турецкого журналиста по поводу Эрена Айдина
11 января 2026, 14:21 |
1084
0
Спортивный директор ровенского Вереса Юрий Габовда лаконично отреагировал на информацию турецкого журналиста о возможном переходе Эрена Айдина.
«Фейк! Доверяйте только официальным источникам, а не агентским выходкам», – написал Юрий на своей странице в Facebook.
Айдин выступает за ровенских «волков» с начала сентября прошлого года, когда был выкуплен у «Галатасарая» за 200 тысяч евро. Эрен сыграл 9 матчей в текущем сезоне УПЛ, отличившись 1 голом и 3 ассистами.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 января 2026, 14:57 0
Наставник «Лехии» Гданьск Джон Карвер не рассчитывает на 19-летнего Кирилла Пашко
Теннис | 10 января 2026, 15:10 12
Марта войдет в топ-20. Также поднимется в рейтинге Элина Свитолина
Футбол | 11.01.2026, 12:28
Футбол | 10.01.2026, 14:19
Теннис | 11.01.2026, 10:03
Комментарии 0
Популярные новости
11.01.2026, 07:54 13
10.01.2026, 07:33 18
09.01.2026, 10:49
09.01.2026, 12:21 1
09.01.2026, 13:29 1
09.01.2026, 12:27 41
10.01.2026, 20:24 9
11.01.2026, 07:16