В Вересе отреагировали на слухи о переходе легионера в Динамо

Украина. Премьер лига
11 января 2026, 14:21 |
Юрий Габовда опроверг информацию турецкого журналиста по поводу Эрена Айдина

НК Верес.

Спортивный директор ровенского Вереса Юрий Габовда лаконично отреагировал на информацию турецкого журналиста о возможном переходе Эрена Айдина.

«Фейк! Доверяйте только официальным источникам, а не агентским выходкам», – написал Юрий на своей странице в Facebook.

Айдин выступает за ровенских «волков» с начала сентября прошлого года, когда был выкуплен у «Галатасарая» за 200 тысяч евро. Эрен сыграл 9 матчей в текущем сезоне УПЛ, отличившись 1 голом и 3 ассистами.

Юрий Габовда Эрен Айдин трансферы трансферы УПЛ Динамо Киев Верес Ровно
Олег Вахоцкий Источник: Facebook
