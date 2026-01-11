В Вересе отреагировали на слухи о переходе легионера в Динамо

Спортивный директор ровенского Вереса Юрий Габовда лаконично отреагировал на информацию турецкого журналиста о возможном переходе Эрена Айдина.

«Фейк! Доверяйте только официальным источникам, а не агентским выходкам», – написал Юрий на своей странице в Facebook.

Айдин выступает за ровенских «волков» с начала сентября прошлого года, когда был выкуплен у «Галатасарая» за 200 тысяч евро. Эрен сыграл 9 матчей в текущем сезоне УПЛ, отличившись 1 голом и 3 ассистами.