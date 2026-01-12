Бенфика приняла сенсационное решение относительно будущего Трубина
Анатолий уже летом покинет клуб
На позиции вратаря в «Бенфике» ожидаются большие изменения.
По информации португальских СМИ, представители бразильского вратаря «Манчестер Сити» Эдерсона гарантировали возвращение кипера в «Бенфику» уже во время следующего летнего трансферного окна.
В то же время сообщается, что Анатолий Трубин покинет лиссабонский клуб после завершения текущего сезона.
Ранее сообщалось, что команды из Туманного Альбиона внимательно следили за вратарем во время недавних матчей и готовы сделать следующий шаг. Голкипер также заинтересовал команды Бундеслиги.
