12 января 2026, 22:22
1

Бенфика приняла сенсационное решение относительно будущего Трубина

Анатолий уже летом покинет клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

На позиции вратаря в «Бенфике» ожидаются большие изменения.

По информации португальских СМИ, представители бразильского вратаря «Манчестер Сити» Эдерсона гарантировали возвращение кипера в «Бенфику» уже во время следующего летнего трансферного окна.

В то же время сообщается, что Анатолий Трубин покинет лиссабонский клуб после завершения текущего сезона.

Ранее сообщалось, что команды из Туманного Альбиона внимательно следили за вратарем во время недавних матчей и готовы сделать следующий шаг. Голкипер также заинтересовал команды Бундеслиги.

Комментарии
Artem_Ponomar
