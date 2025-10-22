Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ПСВ забил шесть голов в ворота Наполи, который доигрывал матч в меньшинстве
Лига Чемпионов
ПСВ Эйндховен
21.10.2025 22:00 – FT 6 : 2
Наполи
Лига чемпионов
22 октября 2025, 00:04 | Обновлено 22 октября 2025, 00:25
ПСВ забил шесть голов в ворота Наполи, который доигрывал матч в меньшинстве

Дубль Мактоминея не спас итальянскую команду от разгромного поражения

ПСВ забил шесть голов в ворота Наполи, который доигрывал матч в меньшинстве
Getty Images/Global Images Ukraine.

Во вторник, 21 октября, состоялся матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором сыграли нидерландский ПСВ и итальянский «Наполи». Хозяева одолели соперника со счетом 6:2

Мактоминей вывел неаполитанскую команду вперед на 31-й минуте, однако гости не сумели удержать преимущество. За три минуты в воротах итальянской команды побывало два мяча – Буонджорно отметился автоголом, Сайбари сделал счет 2:1.

Главным героем второй половины игры стал румынский нападающий Деннис Манн, который оформил дубль и довел счет до разгромного. В конце встречи голами в ворота гостей отметились также Дриуш и Пепе, в то время, как Мактоминей оформил дубль.

Стоит отметить, что «Наполи» завершал матч в меньшинстве из-за удаления Лоренцо Лукки на 76-й минуте.

Лига чемпионов, 3-й тур. 21 октября

ПСВ (Нидерланды) Наполи (Италия) 6:2

Голы: Буонджорно, 35 (автогол), Сайбари, 38, Манн, 54, 80, Пепи, 87, Дриуш, 89 – Мактоминей, 31, 86

Удаление: Лукка, 76

Фотогалерея:

