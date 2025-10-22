ПСВ забил шесть голов в ворота Наполи, который доигрывал матч в меньшинстве
Дубль Мактоминея не спас итальянскую команду от разгромного поражения
Во вторник, 21 октября, состоялся матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором сыграли нидерландский ПСВ и итальянский «Наполи». Хозяева одолели соперника со счетом 6:2
Мактоминей вывел неаполитанскую команду вперед на 31-й минуте, однако гости не сумели удержать преимущество. За три минуты в воротах итальянской команды побывало два мяча – Буонджорно отметился автоголом, Сайбари сделал счет 2:1.
Главным героем второй половины игры стал румынский нападающий Деннис Манн, который оформил дубль и довел счет до разгромного. В конце встречи голами в ворота гостей отметились также Дриуш и Пепе, в то время, как Мактоминей оформил дубль.
Стоит отметить, что «Наполи» завершал матч в меньшинстве из-за удаления Лоренцо Лукки на 76-й минуте.
Лига чемпионов, 3-й тур. 21 октября
ПСВ (Нидерланды) – Наполи (Италия) – 6:2
Голы: Буонджорно, 35 (автогол), Сайбари, 38, Манн, 54, 80, Пепи, 87, Дриуш, 89 – Мактоминей, 31, 86
Удаление: Лукка, 76
Фотогалерея:
