«Бах, бах – и уже проигрываем». Реакция на фиаско Наполи в игре с ПСВ

Вечером 21 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Нидерландский ПСВ разгромил итальянский Наполи со счетом 6:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Питер Бош, главный тренер ПСВ: «На таком уровне все решают мелочи. Когда Йерди Схаутен выиграл мяч непосредственно перед нашим вторым голом, там ждали трое игроков Наполи, прямо перед воротами. Иногда такие моменты идут против тебя. Сегодня – в нашу пользу. Я считаю, что нужно постоянно совершенствоваться. Это как Формула-1. Ты никогда не станешь чемпионом мира, если не будешь постоянно настраивать свою машину. Я ощущаю, что мы точно движемся в правильном направлении».

Райан Фламинго, защитник ПСВ: «Наполи – сильная команда с многими большими ребятами. Но мы показали, что можем с ними сравняться, а также что можем играть хороший футбол. Второй тайм был просто фантастическим. Я считаю, что мы играли очень хорошо. На перерыве мы ощущали, что можем забить ещё несколько голов, и мы это сделали. Жаль, что пропустили ещё один, но потом забили ещё больше».

Скотт Мактоминей, автор двух голов Наполи: «Это футбол, нужно принимать это как есть. Нам нужно лучше защищаться, когда мы знаем, что остались вдвоём, чтобы показать немного больше, чем мы показали в последние 10–15 минут игры. В футболе всегда быстро наступает следующий матч. Так что нам нужно отбросить эмоции и обиды этого вечера и продолжать пытаться улучшаться.

Два быстрых гола ПСВ в первом тайме? Да, они были довольно странными. Просто – бах, бах – и мы уже проигрывали 1:2. Мы играли довольно неплохо. Но это футбол. Такое бывает». Сезон длинный. Для нас нужно оставаться спокойными. Мы не можем сходить с ума и думать о слишком многих вещах. Один матч за раз. Я всегда так говорил на протяжении карьеры. Вечер сегодня прошёл совсем не так, как мы хотели. Так что следующий матч уже будет, и нам нужно играть лучше».

Деннис Ман, нападающий ПСВ, автор двух голов: «Невероятно, думаю, это лучшая ночь в моей жизни. Мы заслужили победу, и мы счастливы. Наполи – я их знаю, это очень хорошая команда. Я говорил ребятам перед матчем, что будет сложно, но мы забили два быстрых гола. И потом мы играли всё лучше и лучше. Когда мы играем против больших команд, нам легче. У нас больше пространства для нашей игры. У нас есть несколько игроков очень высокого качества. И я знаю, что могу очень помочь этой команде. Я становлюсь всё лучше и лучше».

Для ПСВ это был действительно топ-вечер – их кампания в Лиге чемпионов набирает обороты. Но это горький вечер для Наполи. Поражение оставляет их с тремя очками после трёх стартовых матчей Лиги чемпионов.

Деннис Ман из ПСВ был назван игроком матча технической группой наблюдателей УЕФА. Они заявили: «Ман вложил невероятное количество энергии в игру, как в защите, так и в атаке. Он также забил два гола».