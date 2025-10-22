Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов

Вечером 21 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой вечер прошли 9 поединков, и это было яркое шоу с обилием голов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ПСЖ забил 7 мячей, ПСВ и Барселона – по 6, Интер и Арсенал – по 4

Украинский защитник Илья Забарный был удален в матче ПСЖ с Байером (7:2).

Анатолий Трубин и Геннадий Судаков сыграли за Бенфику в поединке с Ньюкаслом (0:3).

Украинский форвард Роман Яремчук вышел на замену за Олимпиакос в игре против Барселоны (1:6).

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

3-й тур. 21 октября

21.10. 19:45. Барселона (Испания) – Олимпиакос (Греция) – 6:1

21.10. 19:45. Кайрат (Казахстан) – Пафос (Кипр) – 0:0

21.10. 22:00. Арсенал (Англия) – Атлетико (Испания) – 4:0

21.10. 22:00. Байер (Германия) – ПСЖ (Франция) – 2:7

21.10. 22:00. Вильярреал (Испания) – Манчестер Сити (Англия) – 0:2

21.10. 22:00. Копенгаген (Дания) – Боруссия Д (Германия) – 2:4

21.10. 22:00. Ньюкасл (Англия) – Бенфика (Португалия) – 3:0

21.10. 22:00. ПСВ (Нидерланды) – Наполи (Италия) – 6:2

21.10. 22:00. Сен-Жилуаз (Бельгия) – Интер (Италия) – 0:4

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 ПСЖ 3 3 0 0 13 - 3 04.11.25 22:00 ПСЖ - Бавария 21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ 01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ 17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта 9 2 Интер Милан 3 3 0 0 9 - 0 05.11.25 22:00 Интер Милан - Кайрат 21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан 30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага 17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан 9 3 Арсенал 3 3 0 0 8 - 0 04.11.25 19:45 Славия Прага - Арсенал 21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид 01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей 16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал 9 4 Боруссия Д 3 2 1 0 12 - 7 05.11.25 22:00 Манчестер Сити - Боруссия Д 21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д 01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао 16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д 7 5 Манчестер Сити 3 2 1 0 6 - 2 05.11.25 22:00 Манчестер Сити - Боруссия Д 21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити 01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити 18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи 7 6 Бавария 2 2 0 0 8 - 2 22.10.25 22:00 Бавария - Брюгге 30.09.25 Пафос 1:5 Бавария 17.09.25 Бавария 3:1 Челси 6 7 Ньюкасл 3 2 0 1 8 - 2 05.11.25 22:00 Ньюкасл - Атлетик Бильбао 21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика 01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл 18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона 6 8 Реал Мадрид 2 2 0 0 7 - 1 22.10.25 22:00 Реал Мадрид - Ювентус 30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид 16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель 6 9 Барселона 3 2 0 1 9 - 4 05.11.25 22:00 Брюгге - Барселона 21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей 01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ 18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона 6 10 Карабах 2 2 0 0 5 - 2 22.10.25 19:45 Атлетик Бильбао - Карабах 01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген 16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах 6 11 ПСВ Эйндховен 3 1 1 1 8 - 6 04.11.25 22:00 Олимпиакос Пирей - ПСВ Эйндховен 21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи 01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен 16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз 4 12 Тоттенхэм 2 1 1 0 3 - 2 22.10.25 22:00 Монако - Тоттенхэм 30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм 16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал 4 13 Марсель 2 1 0 1 5 - 2 22.10.25 22:00 Спортинг Лиссабон - Марсель 30.09.25 Марсель 4:0 Аякс 16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель 3 14 Спортинг Лиссабон 2 1 0 1 5 - 3 22.10.25 22:00 Спортинг Лиссабон - Марсель 01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон 18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат 3 14 Брюгге 2 1 0 1 5 - 3 22.10.25 22:00 Бавария - Брюгге 30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге 18.09.25 Брюгге 4:1 Монако 3 16 Айнтрахт Ф 2 1 0 1 6 - 6 22.10.25 22:00 Айнтрахт Ф - Ливерпуль 30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф 18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай 3 17 Ливерпуль 2 1 0 1 3 - 3 22.10.25 22:00 Айнтрахт Ф - Ливерпуль 30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль 17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид 3 18 Атлетико Мадрид 3 1 0 2 7 - 8 04.11.25 22:00 Атлетико Мадрид - Юнион Сент-Жилуаз 21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид 30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф 17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид 3 19 Челси 2 1 0 1 2 - 3 22.10.25 22:00 Челси - Аякс 30.09.25 Челси 1:0 Бенфика 17.09.25 Бавария 3:1 Челси 3 20 Галатасарай 2 1 0 1 2 - 5 22.10.25 19:45 Галатасарай - Будё-Глимт 30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль 18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай 3 21 Аталанта 2 1 0 1 2 - 5 22.10.25 22:00 Аталанта - Славия Прага 30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге 17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта 3 22 Наполи 3 1 0 2 4 - 9 04.11.25 19:45 Наполи - Айнтрахт Ф 21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи 01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон 18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи 3 23 Юнион Сент-Жилуаз 3 1 0 2 3 - 9 04.11.25 22:00 Атлетико Мадрид - Юнион Сент-Жилуаз 21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан 01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл 16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз 3 24 Ювентус 2 0 2 0 6 - 6 22.10.25 22:00 Реал Мадрид - Ювентус 01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус 16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д 2 25 Будё-Глимт 2 0 2 0 4 - 4 22.10.25 19:45 Галатасарай - Будё-Глимт 30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм 17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт 2 26 Пафос 3 0 2 1 1 - 5 05.11.25 19:45 Пафос - Вильярреал 21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос 30.09.25 Пафос 1:5 Бавария 17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос 2 27 Байер 3 0 2 1 5 - 10 05.11.25 22:00 Бенфика - Байер 21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ 01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен 18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер 2 28 Монако 2 0 1 1 3 - 6 22.10.25 22:00 Монако - Тоттенхэм 01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити 18.09.25 Брюгге 4:1 Монако 1 29 Вильярреал 3 0 1 2 2 - 5 05.11.25 19:45 Пафос - Вильярреал 21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити 01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус 16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал 1 29 Славия Прага 2 0 1 1 2 - 5 22.10.25 22:00 Аталанта - Славия Прага 30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага 17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт 1 31 Копенгаген 3 0 1 2 4 - 8 04.11.25 22:00 Тоттенхэм - Копенгаген 21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д 01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген 18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер 1 32 Олимпиакос Пирей 3 0 1 2 1 - 8 04.11.25 22:00 Олимпиакос Пирей - ПСВ Эйндховен 21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей 01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей 17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос 1 33 Кайрат 3 0 1 2 1 - 9 05.11.25 22:00 Интер Милан - Кайрат 21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос 30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид 18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат 1 34 Бенфика 3 0 0 3 2 - 7 05.11.25 22:00 Бенфика - Байер 21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика 30.09.25 Челси 1:0 Бенфика 16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах 0 35 Атлетик Бильбао 2 0 0 2 1 - 6 22.10.25 19:45 Атлетик Бильбао - Карабах 01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао 16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал 0 36 Аякс 2 0 0 2 0 - 6 22.10.25 22:00 Челси - Аякс 30.09.25 Марсель 4:0 Аякс 17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан 0 Полная таблица

Инфографика