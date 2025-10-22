Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
ПСЖ забил 7 мячей, ПСВ и Барселона – по 6, Интер и Арсенал – по 4
Вечером 21 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
В этот игровой вечер прошли 9 поединков, и это было яркое шоу с обилием голов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ПСЖ забил 7 мячей, ПСВ и Барселона – по 6, Интер и Арсенал – по 4
Украинский защитник Илья Забарный был удален в матче ПСЖ с Байером (7:2).
Анатолий Трубин и Геннадий Судаков сыграли за Бенфику в поединке с Ньюкаслом (0:3).
Украинский форвард Роман Яремчук вышел на замену за Олимпиакос в игре против Барселоны (1:6).
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
3-й тур. 21 октября
- 21.10. 19:45. Барселона (Испания) – Олимпиакос (Греция) – 6:1
- 21.10. 19:45. Кайрат (Казахстан) – Пафос (Кипр) – 0:0
- 21.10. 22:00. Арсенал (Англия) – Атлетико (Испания) – 4:0
- 21.10. 22:00. Байер (Германия) – ПСЖ (Франция) – 2:7
- 21.10. 22:00. Вильярреал (Испания) – Манчестер Сити (Англия) – 0:2
- 21.10. 22:00. Копенгаген (Дания) – Боруссия Д (Германия) – 2:4
- 21.10. 22:00. Ньюкасл (Англия) – Бенфика (Португалия) – 3:0
- 21.10. 22:00. ПСВ (Нидерланды) – Наполи (Италия) – 6:2
- 21.10. 22:00. Сен-Жилуаз (Бельгия) – Интер (Италия) – 0:4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|3
|3
|0
|0
|13 - 3
|04.11.25 22:00 ПСЖ - Бавария21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта
|9
|2
|Интер Милан
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|05.11.25 22:00 Интер Милан - Кайрат21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан
|9
|3
|Арсенал
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|04.11.25 19:45 Славия Прага - Арсенал21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал
|9
|4
|Боруссия Д
|3
|2
|1
|0
|12 - 7
|05.11.25 22:00 Манчестер Сити - Боруссия Д21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д
|7
|5
|Манчестер Сити
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|05.11.25 22:00 Манчестер Сити - Боруссия Д21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи
|7
|6
|Бавария
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|22.10.25 22:00 Бавария - Брюгге30.09.25 Пафос 1:5 Бавария17.09.25 Бавария 3:1 Челси
|6
|7
|Ньюкасл
|3
|2
|0
|1
|8 - 2
|05.11.25 22:00 Ньюкасл - Атлетик Бильбао21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона
|6
|8
|Реал Мадрид
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|22.10.25 22:00 Реал Мадрид - Ювентус30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель
|6
|9
|Барселона
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|05.11.25 22:00 Брюгге - Барселона21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона
|6
|10
|Карабах
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|22.10.25 19:45 Атлетик Бильбао - Карабах01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах
|6
|11
|ПСВ Эйндховен
|3
|1
|1
|1
|8 - 6
|04.11.25 22:00 Олимпиакос Пирей - ПСВ Эйндховен21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз
|4
|12
|Тоттенхэм
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|22.10.25 22:00 Монако - Тоттенхэм30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал
|4
|13
|Марсель
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|22.10.25 22:00 Спортинг Лиссабон - Марсель30.09.25 Марсель 4:0 Аякс16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель
|3
|14
|Спортинг Лиссабон
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|22.10.25 22:00 Спортинг Лиссабон - Марсель01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат
|3
|14
|Брюгге
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|22.10.25 22:00 Бавария - Брюгге30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге18.09.25 Брюгге 4:1 Монако
|3
|16
|Айнтрахт Ф
|2
|1
|0
|1
|6 - 6
|22.10.25 22:00 Айнтрахт Ф - Ливерпуль30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай
|3
|17
|Ливерпуль
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|22.10.25 22:00 Айнтрахт Ф - Ливерпуль30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид
|3
|18
|Атлетико Мадрид
|3
|1
|0
|2
|7 - 8
|04.11.25 22:00 Атлетико Мадрид - Юнион Сент-Жилуаз21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид
|3
|19
|Челси
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|22.10.25 22:00 Челси - Аякс30.09.25 Челси 1:0 Бенфика17.09.25 Бавария 3:1 Челси
|3
|20
|Галатасарай
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|22.10.25 19:45 Галатасарай - Будё-Глимт30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай
|3
|21
|Аталанта
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|22.10.25 22:00 Аталанта - Славия Прага30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта
|3
|22
|Наполи
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|04.11.25 19:45 Наполи - Айнтрахт Ф21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи
|3
|23
|Юнион Сент-Жилуаз
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|04.11.25 22:00 Атлетико Мадрид - Юнион Сент-Жилуаз21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз
|3
|24
|Ювентус
|2
|0
|2
|0
|6 - 6
|22.10.25 22:00 Реал Мадрид - Ювентус01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д
|2
|25
|Будё-Глимт
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|22.10.25 19:45 Галатасарай - Будё-Глимт30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт
|2
|26
|Пафос
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|05.11.25 19:45 Пафос - Вильярреал21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос30.09.25 Пафос 1:5 Бавария17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос
|2
|27
|Байер
|3
|0
|2
|1
|5 - 10
|05.11.25 22:00 Бенфика - Байер21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер
|2
|28
|Монако
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|22.10.25 22:00 Монако - Тоттенхэм01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити18.09.25 Брюгге 4:1 Монако
|1
|29
|Вильярреал
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|05.11.25 19:45 Пафос - Вильярреал21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал
|1
|29
|Славия Прага
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|22.10.25 22:00 Аталанта - Славия Прага30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт
|1
|31
|Копенгаген
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|04.11.25 22:00 Тоттенхэм - Копенгаген21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер
|1
|32
|Олимпиакос Пирей
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|04.11.25 22:00 Олимпиакос Пирей - ПСВ Эйндховен21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос
|1
|33
|Кайрат
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|05.11.25 22:00 Интер Милан - Кайрат21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат
|1
|34
|Бенфика
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|05.11.25 22:00 Бенфика - Байер21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика30.09.25 Челси 1:0 Бенфика16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах
|0
|35
|Атлетик Бильбао
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|22.10.25 19:45 Атлетик Бильбао - Карабах01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал
|0
|36
|Аякс
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|22.10.25 22:00 Челси - Аякс30.09.25 Марсель 4:0 Аякс17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан
|0
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Николай Шапаренко может перебраться в Европу
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET