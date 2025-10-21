Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
21 октября 2025, 23:55 | Обновлено 22 октября 2025, 00:01
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме

Парижский клуб не заметил сопротивления соперника в поединке третьего тура Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine.

Во вторник, 21 октября, состоялся матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором сыграли немецкий «Байер» и французский ПСЖ. Гости перестреляли соперника в невероятном противостоянии – 7:2.

В начале встречи защитник парижского клуба Уильян Пачо удачно сыграл в штрафной соперника и переправил мяч в ворота после навеса с углового. На 25-й минуте леверкузенский клуб потерял шанс сравнять счет после того, как украинский защитник Илья Забарный сыграл рукой возле собственных ворот.

Сначала Гримальдо не реализовал пенальти, а через семь минут дела «Байера» ухудшились – поле покинул Роберт Андрих, который заработал прямую красную карточку.

Хозяева восстановили паритет со второй попытки – Забарный нарушил правила, получил второе предупреждение и был удален, а Алейш Гарсия хладнокровно забил с 11 метров.

До перерыва в воротах немецкой команды побывало еще три мяча – дубль оформил Дезире Дуэ, еще один гол в свой актив записал Хвича Кварацхелия. Во второй половине игры соперники продолжали безумную перестрелку. На точные удары Мендеша и Дембеле хозяева ответили голом Гарсии, который оформил дубль.

Лига чемпионов, 3-й тур. 21 октября

Байер (Германия) ПСЖ (Франция) 2:7

Голы: Гарсия, 38 (пен), 54 – Пачо, 7, Дуэ, 41, 45+3, Кварацхелия, 44, Мендеш, 50, Дембеле, 66, Витинья, 90

Удаление: Андрих, 31 – Забарный, 37

Нереализованный пенальти: Гримальдо, 25

Фотогалерея:

