Байер – ПСЖ – 2:7. Почему удалили Забарного? Видео голов и обзор
Матч третьего тура Лиги чемпионов начался 21 октября в 22:00 по киевскому времени
Во вторник, 21 октября, состоялся матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором сыграли немецкий «Байер» и французский ПСЖ. Гости перестреляли соперника в невероятном противостоянии – 7:2.
Команды играли на стадионе «BayArena» в Леверкузене, стартовый свисток главного арбитра Хесуса Хиль Мансано прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Защитник парижского клуба Илья Забарный появился с первых минут, однако получил красную карточку в первом тайме и был вынужден покинуть поле.
Лига чемпионов, 3-й тур. 21 октября
Байер (Германия) – ПСЖ (Франция) – 2:7
Голы: Гарсия, 38 (пен), 54 – Пачо, 7, Дуэ, 41, 45+3, Кварацхелия, 44, Мендеш, 50, Дембеле, 66, Витинья, 90
Удаление: Андрих, 31 – Забарный, 37
Нереализованный пенальти: Гримальдо, 25
Видеообзор матча
ГОЛ, 0:1! Пачо, 7 мин
ВИДЕО. Игра рукой Забарного, предупреждение и пенальти, 23 мин
ВИДЕО. Фол Забарного, удаление и пенальти, 37 мин
ГОЛ, 1:1! Гарсия, 38 (пен)
ГОЛ, 1:2! Дуэ, 41 мин
ГОЛ, 1:3! Кварацхелия, 44 мин
ГОЛ, 1:4! Дуэ, 45+3 мин
ГОЛ, 1:5! Мендеш, 50 мин
ГОЛ, 2:5! Гарсия, 54 мин
ГОЛ, 2:6! Дембеле, 66 мин
ГОЛ, 2:7! Витинья, 90 мин
События матча
