Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Байер – ПСЖ – 2:7. Почему удалили Забарного? Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Байер
21.10.2025 22:00 – FT 2 : 7
ПСЖ
Лига чемпионов
22 октября 2025, 02:41 | Обновлено 22 октября 2025, 03:07
Байер – ПСЖ – 2:7. Почему удалили Забарного? Видео голов и обзор

Матч третьего тура Лиги чемпионов начался 21 октября в 22:00 по киевскому времени

Байер – ПСЖ – 2:7. Почему удалили Забарного? Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine.

Во вторник, 21 октября, состоялся матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором сыграли немецкий «Байер» и французский ПСЖ. Гости перестреляли соперника в невероятном противостоянии – 7:2.

Команды играли на стадионе «BayArena» в Леверкузене, стартовый свисток главного арбитра Хесуса Хиль Мансано прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Защитник парижского клуба Илья Забарный появился с первых минут, однако получил красную карточку в первом тайме и был вынужден покинуть поле.

Лига чемпионов, 3-й тур. 21 октября

Байер (Германия) ПСЖ (Франция) 2:7

Голы: Гарсия, 38 (пен), 54 – Пачо, 7, Дуэ, 41, 45+3, Кварацхелия, 44, Мендеш, 50, Дембеле, 66, Витинья, 90

Удаление: Андрих, 31 – Забарный, 37

Нереализованный пенальти: Гримальдо, 25

Видеообзор матча

ГОЛ, 0:1! Пачо, 7 мин

ВИДЕО. Игра рукой Забарного, предупреждение и пенальти, 23 мин

ВИДЕО. Фол Забарного, удаление и пенальти, 37 мин

ГОЛ, 1:1! Гарсия, 38 (пен)

ГОЛ, 1:2! Дуэ, 41 мин

ГОЛ, 1:3! Кварацхелия, 44 мин

ГОЛ, 1:4! Дуэ, 45+3 мин

ГОЛ, 1:5! Мендеш, 50 мин

ГОЛ, 2:5! Гарсия, 54 мин

ГОЛ, 2:6! Дембеле, 66 мин

ГОЛ, 2:7! Витинья, 90 мин

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Феррейра (ПСЖ).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ), асcист Брэдли Баркола.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Алеш Гарсия (Байер), асcист Алекс Гримальдо.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Нуно Мендеш (ПСЖ), асcист Витор Феррейра.
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Дезире Дуэ (ПСЖ), асcист Ашраф Хакими.
44’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (ПСЖ).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Дезире Дуэ (ПСЖ), асcист Хвича Кварацхелия.
38’
ГОЛ ! С пенальти забил Алеш Гарсия (Байер).
37’
Илья Забарный (ПСЖ) получает красную карточку.
33’
Роберт Андрих (Байер) получает красную карточку.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Вильям Пачо (ПСЖ), асcист Нуно Мендеш.
Еще один рекорд. Ямаль установил интересное достижение в Лиге чемпионов
Феноменальное достижение. Холанд забил в 12-м матчах подряд
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
