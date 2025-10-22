Во вторник, 21 октября, состоялся матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором сыграли немецкий «Байер» и французский ПСЖ. Гости перестреляли соперника в невероятном противостоянии – 7:2.

Команды играли на стадионе «BayArena» в Леверкузене, стартовый свисток главного арбитра Хесуса Хиль Мансано прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Защитник парижского клуба Илья Забарный появился с первых минут, однако получил красную карточку в первом тайме и был вынужден покинуть поле.

Лига чемпионов, 3-й тур. 21 октября

Байер (Германия) – ПСЖ (Франция) – 2:7

Голы: Гарсия, 38 (пен), 54 – Пачо, 7, Дуэ, 41, 45+3, Кварацхелия, 44, Мендеш, 50, Дембеле, 66, Витинья, 90

Удаление: Андрих, 31 – Забарный, 37

Нереализованный пенальти: Гримальдо, 25

Видеообзор матча

ГОЛ, 0:1! Пачо, 7 мин

ВИДЕО. Игра рукой Забарного, предупреждение и пенальти, 23 мин

ВИДЕО. Фол Забарного, удаление и пенальти, 37 мин

ГОЛ, 1:1! Гарсия, 38 (пен)

ГОЛ, 1:2! Дуэ, 41 мин

ГОЛ, 1:3! Кварацхелия, 44 мин

ГОЛ, 1:4! Дуэ, 45+3 мин

ГОЛ, 1:5! Мендеш, 50 мин

ГОЛ, 2:5! Гарсия, 54 мин

ГОЛ, 2:6! Дембеле, 66 мин

ГОЛ, 2:7! Витинья, 90 мин