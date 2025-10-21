Байер – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 21 октября в 22:00 по Киеву
Во вторник, 21 октября, состоится матч второго тура основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Байер» и «ПСЖ».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч должен пройти на стадионе БайАрена, который находится в Леверкузене.
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Действующий победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» начал сезон в главном еврокубке с двух побед и имеет шесть очков. У «Байера» два зачетных пункта.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Байер – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Самые интересные события девятого тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре
Носители кавказского футбольного колорита в столице Украины