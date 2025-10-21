Во вторник, 21 октября, состоится матч второго тура основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Байер» и «ПСЖ».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч должен пройти на стадионе БайАрена, который находится в Леверкузене.

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Действующий победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» начал сезон в главном еврокубке с двух побед и имеет шесть очков. У «Байера» два зачетных пункта.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Байер – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция