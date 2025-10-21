Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Байер
21.10.2025 22:00 - : -
ПСЖ
Лига чемпионов
21 октября 2025, 15:36 |
Байер – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 21 октября в 22:00 по Киеву

ФК ПСЖ

Во вторник, 21 октября, состоится матч второго тура основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Байер» и «ПСЖ».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч должен пройти на стадионе БайАрена, который находится в Леверкузене.

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Действующий победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» начал сезон в главном еврокубке с двух побед и имеет шесть очков. У «Байера» два зачетных пункта.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Байер​​​​​​​ – ПСЖ
ПСЖ смотреть онлайн Лига чемпионов Илья Забарный Байер
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
