Главный тренер «Байера» Каспер Юльманд прокомментировал разгромное поражение от «ПСЖ» (2:7) в матче 3-го тура Лиги чемпионов:

«Это очень больно – для нашей команды, для меня, для всех, кто вовлечен. Проиграть 2:7 – это, конечно, неприятно. Мы плохо начали, пропустив после стандарта, но потом вернулись в игру. Примерно до 38-й минуты матч был равным, но в следующие семь минут мы играли слишком открыто.

Мы потеряли мяч и были наказаны. Думаю, именно этот семиминутный отрезок действительно нам повредил.

Считаю, что недостаток слаженности после того, как мы пропустили, стал решающим. Мы перешли с трех центральных защитников на четверых с четырьмя полузащитниками, и это изменило структуру. После этого мы не смогли адаптироваться, играли слишком открыто, и именно поэтому, думаю, были наказаны.

Пять матчей осталось, чтобы подняться в таблице? Да, так и есть. Сначала мы проведем несколько матчей чемпионата, но потом вернемся к Лиге чемпионов. Когда приедем в Лиссабон, будем готовы. Мы понимаем, что на нас есть определенное давление, но поедем туда с мыслью о победе».