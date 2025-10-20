Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Байер – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Байер
21.10.2025 22:00 - : -
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
20 октября 2025, 20:56 |
82
0

Байер – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Матч начнется 21 октября в 22:00 по Киеву

20 октября 2025, 20:56 |
82
0
Байер – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

21 октября на «Бай-Арене» пройдет матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Байер» встретится с «ПСЖ». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Байер

Команда находится в непростой ситуации. Все, в том числе и она сама, прекрасно понимает, что пик пройден. Да, 2022/2023, по крайней мере, на внутренней арене, можно максимум повторить («золотой дубль», тем более вообще без поражений). И еще при Хаби Алонсо, в прошлом сезоне, уже были сданы позиции и в Бундеслиге, и в кубке. Ну, а сейчас еще и неудачная ставка на тен Хага все ухудшила. Юлманд пытается наладить положение, но во многом новый наставник - некий заложник ситуации.

Это проявляется и в Лиге чемпионов – достаточно сказать, что немцы там пока не выигрывают. Сначала в Копенгагене только за счет автогола на 90+ минуте получилось оформить итоговые 2:2. Потом, открыв дома счет с «ПСВ» в середине второго тайма, довольно быстро дали голландцам ответить, и закончив 1:1.

ПСЖ

Клуб резко взлетел на фоне вливаний нынешних владельцев, катарских шейхов. И быстро просто перестал замечать конкуренцию на внутренней арене. Но только Луис Энрике и лишь со второй попытки, в июне этого года, сумел выиграть Лигу чемпионов. Потом, правда были определенные проблемы. «Челси» в финале клубного чемпионата мира проиграли разгромно, с «Тоттенхэмом» в Суперкубке УЕФА уступали 0:2, но там добились своего по пенальти. Даже в Лиге 1 успели в новом розыгрыше успели допустить пару осечек.

Но, похоже, просто приоритетом для гранда остается Лига чемпионов. Там начали с разгромной победы 4-0 над «Аталантой». Но еще более знаковой выглядит 2:1 с «Барселоной» на выезде. Одним из героев того матча стал Забарный, что вышел в старте и еще в начале не дал закатить мяч в пустые ворота.

Статистика личных встреч

Клубы играли в 2014-м году. Уже тогда французы смогли победить дважды соперника из Леверкузена.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом гостей. Они и сильнее, и стабильнее – ставим на победу гостей (коэффициент - 1,64).

Прогноз Sport.ua
Байер
21 октября 2025 -
22:00
ПСЖ
Победа ПСЖ 1.64 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Арсенал – Атлетико. Текстовая трансляция матча
Копенгаген – Боруссия Д. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Вильярреал – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Байер ПСЖ прогнозы прогнозы на футбол Лига чемпионов
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эксперт: «Если тренер Динамо хочет всех высмеять... У них 5 ничьих подряд»
Футбол | 20 октября 2025, 18:59 16
Эксперт: «Если тренер Динамо хочет всех высмеять... У них 5 ничьих подряд»
Эксперт: «Если тренер Динамо хочет всех высмеять... У них 5 ничьих подряд»

Цыганик не думает, что тренер сейчас покинет команду

Экс-игрок МЮ попал в скандал. Он плюнул в человека во время игры АПЛ
Футбол | 20 октября 2025, 21:34 1
Экс-игрок МЮ попал в скандал. Он плюнул в человека во время игры АПЛ
Экс-игрок МЮ попал в скандал. Он плюнул в человека во время игры АПЛ

Полиция начала расследование касательно действий Ганнибала Мейбри

Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Футбол | 20.10.2025, 06:23
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Футбол | 20.10.2025, 10:10
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Футбол | 20.10.2025, 08:44
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
20.10.2025, 09:10 1
Футбол
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
20.10.2025, 08:02 5
Бокс
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
19.10.2025, 07:58 17
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
20.10.2025, 07:02 2
Футбол
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
20.10.2025, 03:59 6
Футбол
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
18.10.2025, 17:27 83
Футбол
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
18.10.2025, 22:40 4
Футбол
Аль-Наср – Аль-Фатех – 5:1. Хет-трик Феликса и шедевр Роналду. Видео голов
Аль-Наср – Аль-Фатех – 5:1. Хет-трик Феликса и шедевр Роналду. Видео голов
19.10.2025, 10:14 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем