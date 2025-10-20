21 октября на «Бай-Арене» пройдет матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Байер» встретится с «ПСЖ». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Байер

Команда находится в непростой ситуации. Все, в том числе и она сама, прекрасно понимает, что пик пройден. Да, 2022/2023, по крайней мере, на внутренней арене, можно максимум повторить («золотой дубль», тем более вообще без поражений). И еще при Хаби Алонсо, в прошлом сезоне, уже были сданы позиции и в Бундеслиге, и в кубке. Ну, а сейчас еще и неудачная ставка на тен Хага все ухудшила. Юлманд пытается наладить положение, но во многом новый наставник - некий заложник ситуации.

Это проявляется и в Лиге чемпионов – достаточно сказать, что немцы там пока не выигрывают. Сначала в Копенгагене только за счет автогола на 90+ минуте получилось оформить итоговые 2:2. Потом, открыв дома счет с «ПСВ» в середине второго тайма, довольно быстро дали голландцам ответить, и закончив 1:1.

ПСЖ

Клуб резко взлетел на фоне вливаний нынешних владельцев, катарских шейхов. И быстро просто перестал замечать конкуренцию на внутренней арене. Но только Луис Энрике и лишь со второй попытки, в июне этого года, сумел выиграть Лигу чемпионов. Потом, правда были определенные проблемы. «Челси» в финале клубного чемпионата мира проиграли разгромно, с «Тоттенхэмом» в Суперкубке УЕФА уступали 0:2, но там добились своего по пенальти. Даже в Лиге 1 успели в новом розыгрыше успели допустить пару осечек.

Но, похоже, просто приоритетом для гранда остается Лига чемпионов. Там начали с разгромной победы 4-0 над «Аталантой». Но еще более знаковой выглядит 2:1 с «Барселоной» на выезде. Одним из героев того матча стал Забарный, что вышел в старте и еще в начале не дал закатить мяч в пустые ворота.

Статистика личных встреч

Клубы играли в 2014-м году. Уже тогда французы смогли победить дважды соперника из Леверкузена.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом гостей. Они и сильнее, и стабильнее – ставим на победу гостей (коэффициент - 1,64).