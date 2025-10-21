Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сороки приземлили орлов. Ньюкасл разгромил Бенфику, Трубин пропустил 3 гола
Лига Чемпионов
Ньюкасл
21.10.2025 22:00 – FT 3 : 0
Бенфика
Лига чемпионов
21 октября 2025, 23:50 | Обновлено 22 октября 2025, 00:07
228
2

Сороки приземлили орлов. Ньюкасл разгромил Бенфику, Трубин пропустил 3 гола

Анатолий Трубин и Георгий Судаков отыграли весь матч 3-го тура Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В матче 3-го тура Лиги чемпионов «Ньюкасл» на своем поле разгромил «Бенфику» со счетом 3:0.

Весь матч у орлов провели украинский голкипер Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков.

Трубин пропустил три мяча в птичьем дерби. Голами у сорок отметились Энтони Гордон и Харви Барнс (дубль).

«Ньюкасл» набрал 6 очков из 9 и поднялся в верхнюю часть турнирной таблицы. Команда Жозе Моуриньо имеет в пассиве 3 поражения (0 очков).

Лига чемпионов 2025/26

3-й тур. 21 октября. Ньюкасл (Англия)

Ньюкасл (Англия) – Бенфика (Португалия) – 3:0

Голы: Гордон, 32, Барнс, 71, 83

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Der Gartenzwerg
Навіщо взагалі Моура запрошували? Програвати всі матчі в ЛЧ могли й без його допомоги
Alehandro
Перший гол - без варіантів. Міг рятувати в 2 і 3 - не врятував, але вини воротаря там не було. 7 сейвів - теж норм. Ну, і захист Бенфіки це просто якесь шапіто. Другий гол особливо показовий, коли 3 захисники йшли на м"яч, жоден не зіграв і тим в результаті заволодів суперник, пройшов і забив...
Отаменді вже давно на пенсію пора відправити - толку від нього нуль
