В матче 3-го тура Лиги чемпионов «Ньюкасл» на своем поле разгромил «Бенфику» со счетом 3:0.

Весь матч у орлов провели украинский голкипер Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков.

Трубин пропустил три мяча в птичьем дерби. Голами у сорок отметились Энтони Гордон и Харви Барнс (дубль).

«Ньюкасл» набрал 6 очков из 9 и поднялся в верхнюю часть турнирной таблицы. Команда Жозе Моуриньо имеет в пассиве 3 поражения (0 очков).

Лига чемпионов 2025/26

3-й тур. 21 октября. Ньюкасл (Англия)

Ньюкасл (Англия) – Бенфика (Португалия) – 3:0

Голы: Гордон, 32, Барнс, 71, 83

