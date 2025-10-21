Сороки приземлили орлов. Ньюкасл разгромил Бенфику, Трубин пропустил 3 гола
Анатолий Трубин и Георгий Судаков отыграли весь матч 3-го тура Лиги чемпионов
В матче 3-го тура Лиги чемпионов «Ньюкасл» на своем поле разгромил «Бенфику» со счетом 3:0.
Весь матч у орлов провели украинский голкипер Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков.
Трубин пропустил три мяча в птичьем дерби. Голами у сорок отметились Энтони Гордон и Харви Барнс (дубль).
«Ньюкасл» набрал 6 очков из 9 и поднялся в верхнюю часть турнирной таблицы. Команда Жозе Моуриньо имеет в пассиве 3 поражения (0 очков).
Лига чемпионов 2025/26
3-й тур. 21 октября. Ньюкасл (Англия)
Ньюкасл (Англия) – Бенфика (Португалия) – 3:0
Голы: Гордон, 32, Барнс, 71, 83
