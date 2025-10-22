Сороки были неверотными. Реация Эдди Хау на победу Ньюкасла над Бенфикой

21 октября в 22:00 состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Ньюкасл обыграл Бенфику на Сент-Джеймс Парк в Англии (3:0).

Энтони Гордон из Ньюкасла был назван лучшим игроком матча технической группой наблюдателей УЕФА.

Главный тренер Ньюкасла Эдди Хау: «Я очень доволен, потому что Бенфика – сильная команда. Сегодня мы должны были показать свои качества. Сначала мы были терпеливыми, потому что имели моменты и не забили быстро. Но мы продолжали стараться. И я думаю, что после второго гола вы увидели настоящую игру, на что мы способны. Я считал, что мы играли отлично с того момента.

Энтони Гордон сегодня был невероятен. Он выглядел настоящей угрозой на протяжении всего матча. Он был динамичным, очень агрессивным, позитивным. Джейкоб Мерфи всегда был угрозой ассистов. Сегодня он был именно таким. Некоторые его подачи были очень хорошими. Очень рад за Харви Барнса, что он вышел и забил два гола – с правого фланга, и я думаю, это показывает его универсальность. Это пойдет на пользу именно этим трем игрокам.

Ассист Ника Попа? Выброс мяча – его большая сила. Мы работаем над этим. Я бы не сказал, что именно над этим мы работали. Он очень хороший вратарь. Сегодня он это показал на угловых и в тех мелочах, которые нужно было выполнять.

Сегодня вышел Джейкоб Ремзи и сыграл очень хорошо, как и Льюис Майли. Это показывает силу, которую мы имеем в группе. Они продолжают подталкивать друг друга вперед. Это не была легкая игра. У Бенфики огромный европейский опыт, с тренером, который всё видел. Особенно после поражения от Брайтона в Премьер-лиге в субботу, давление было на нас».

Вингер Ньюкасла Энтони Гордон, игрок матча: «Это хорошая победа для нас. В первом тайме было очень близко. Игра была равной, и обе команды имели моменты, но первый гол позволил нам раскрыться и контролировать игру».

Энтони Гордон отстает всего на два гола от Алана Ширера в таблице бомбардиров Ньюкасла в Лиге чемпионов УЕФА: «Я всего на два гола отстаю! Мне нравится эта серия и соревнование. Было приятно снова забить сегодня, и надеюсь, что смогу продолжать в том же духе».