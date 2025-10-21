Ньюкасл – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего тура основного раунда Лиги чемпионов
Во вторник, 21 октября, состоится матч третьего тура основного раунда Лиги чемпионов между «Ньюкаслом» и «Бенфикой».
Встречу примет стадион «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле. Стартвоый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После двух туров «Ньюкасл» расположился на 11-й позиции, имея в своем активе 3 очка. «Бенфика» с 0 баллов после двух игр идет на 33-м месте.
В составе гостей выступают два украинца: голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.
Видеотрансляция поединка основного раунда Лиги чемпионов будет доступна на ОТТ-платформе Megogo.
