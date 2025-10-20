Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Ньюкасл
21.10.2025 22:00 - : -
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
20 октября 2025, 21:11 | Обновлено 20 октября 2025, 21:18
63
0

Ньюкасл – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Матч начнется 21 октября в 22:00 по Киеву

20 октября 2025, 21:11 | Обновлено 20 октября 2025, 21:18
63
0
Ньюкасл – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ФК Ньюкасл

21 октября на «Сент-Джеймс Парк» пройдет матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Ньюкасл Юнайтед» встретится с «Бенфикой». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ньюкасл Юнайтед

Команда при нынешних владельцах и под руководством приглашенных ими Эдди Хау резко прибавили. Правда, первое возвращение в Лигу чемпионов обернулось неудачным позапрошлым сезоном. Но через год у нее был Кубок Лиги (даже такой трофей после долгой паузы в плане ощутимых успехов воспринимался на «ура») и пятое место в АПЛ.

Оно позволило вернуться в главный турнир континента. При этом, правда, старт нового сезона получился неубедительным: Исак просто отказывался играть, в первых матчах было тяжело. Но осенью получилось прибавить, в том числе за счет голов купленного на смену Александеру Вольтемаде. Прогресс проявился и в Лиге чемпионов. Если сначала проигрывали дома «Барселоне», то во втором туре разгромили на выезде «Роял Юнион» 4-0.

Бенфика

Клуб в прошлом сезоне, как и его нынешний соперник, тоже на родине выигрывал Кубок Лиги. Но при этом в ключевых турнирах, прежде всего в Примейре, уступил «Спортингу». Да, определенный реванш был взят в Суперкубке, где победили соседа. И в августе были только победы, в том числе в квалификации, с «Ниццей» и «Фенербахче».

Все закончилось для Бруну Лаже уже в начале осени, после первых же осечек. Прежде всего, поводом к отставке стали безвольные 2:3 дома с «Карабахом». Но и Моуринью начал допускать неудачи очень быстро. А возвращение на «Стэмфорд Бридж» принесло для Жозе ожидаемые 0:1 с «Челси».

Статистика личных встреч

Клубы играли в Лиге Европы в 2013-м году, в Лиге Европы. Тогда португальцы уверенно выиграли дома и оформили 1-1 на Туманном Альбионе, в итоге пройдя дальше в турнире.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в то, что гости с Лиссабона смогут взять тут хотя бы ничейный результат. Ставим на то, что Бруну Гимараэш и компания дома победят (коэффициент - 1,7).

Прогноз Sport.ua
Ньюкасл
21 октября 2025 -
22:00
Бенфика
Победа Ньюкасла 1.7 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Арсенал – Атлетико. Текстовая трансляция матча
Копенгаген – Боруссия Д. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Вильярреал – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Ньюкасл Бенфика прогнозы прогнозы на футбол Лига чемпионов
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Будковский назвал главную проблему Динамо, из-за которой клуб теряет очки
Футбол | 20 октября 2025, 21:42 0
Будковский назвал главную проблему Динамо, из-за которой клуб теряет очки
Будковский назвал главную проблему Динамо, из-за которой клуб теряет очки

Скрипник дал важный совет своей команде перед матчем

Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Футбол | 20 октября 2025, 09:10 1
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»

Президент киевлян поздравил Александра Хацкевича с днем рождения

Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Футбол | 20.10.2025, 13:17
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Бокс | 20.10.2025, 08:02
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Шахтер третий, где Динамо? Аналитики оценили шансы команд в ЛК
Футбол | 20.10.2025, 17:41
Шахтер третий, где Динамо? Аналитики оценили шансы команд в ЛК
Шахтер третий, где Динамо? Аналитики оценили шансы команд в ЛК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
18.10.2025, 23:17
Бокс
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
20.10.2025, 03:59 6
Футбол
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
18.10.2025, 22:40 4
Футбол
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
18.10.2025, 19:55 141
Футбол
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
19.10.2025, 06:23 12
Футбол
Турки Аль-Шейх не сдержал обещания и разозлил фанатов бокса
Турки Аль-Шейх не сдержал обещания и разозлил фанатов бокса
18.10.2025, 22:04 2
Бокс
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
18.10.2025, 18:49 27
Футбол
Умер бывший игрок сборной Украины. Ему было всего 35 лет
Умер бывший игрок сборной Украины. Ему было всего 35 лет
18.10.2025, 17:24
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем