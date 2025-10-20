21 октября на «Сент-Джеймс Парк» пройдет матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Ньюкасл Юнайтед» встретится с «Бенфикой». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ньюкасл Юнайтед

Команда при нынешних владельцах и под руководством приглашенных ими Эдди Хау резко прибавили. Правда, первое возвращение в Лигу чемпионов обернулось неудачным позапрошлым сезоном. Но через год у нее был Кубок Лиги (даже такой трофей после долгой паузы в плане ощутимых успехов воспринимался на «ура») и пятое место в АПЛ.

Оно позволило вернуться в главный турнир континента. При этом, правда, старт нового сезона получился неубедительным: Исак просто отказывался играть, в первых матчах было тяжело. Но осенью получилось прибавить, в том числе за счет голов купленного на смену Александеру Вольтемаде. Прогресс проявился и в Лиге чемпионов. Если сначала проигрывали дома «Барселоне», то во втором туре разгромили на выезде «Роял Юнион» 4-0.

Бенфика

Клуб в прошлом сезоне, как и его нынешний соперник, тоже на родине выигрывал Кубок Лиги. Но при этом в ключевых турнирах, прежде всего в Примейре, уступил «Спортингу». Да, определенный реванш был взят в Суперкубке, где победили соседа. И в августе были только победы, в том числе в квалификации, с «Ниццей» и «Фенербахче».

Все закончилось для Бруну Лаже уже в начале осени, после первых же осечек. Прежде всего, поводом к отставке стали безвольные 2:3 дома с «Карабахом». Но и Моуринью начал допускать неудачи очень быстро. А возвращение на «Стэмфорд Бридж» принесло для Жозе ожидаемые 0:1 с «Челси».

Статистика личных встреч

Клубы играли в Лиге Европы в 2013-м году, в Лиге Европы. Тогда португальцы уверенно выиграли дома и оформили 1-1 на Туманном Альбионе, в итоге пройдя дальше в турнире.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в то, что гости с Лиссабона смогут взять тут хотя бы ничейный результат. Ставим на то, что Бруну Гимараэш и компания дома победят (коэффициент - 1,7).