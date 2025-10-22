Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл – Бенфика – 3:0. Птичье дерби: Трубин пропустил трижды. Видео голов
Лига Чемпионов
Ньюкасл
21.10.2025 22:00 – FT 3 : 0
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
22 октября 2025, 01:43 | Обновлено 22 октября 2025, 01:49
406
0

Ньюкасл – Бенфика – 3:0. Птичье дерби: Трубин пропустил трижды. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов

22 октября 2025, 01:43 | Обновлено 22 октября 2025, 01:49
406
0
Ньюкасл – Бенфика – 3:0. Птичье дерби: Трубин пропустил трижды. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

21 октября в 22:00 прошел матч 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

«Ньюкасл» переиграл «Бенфику» на «Сент-Джеймс Парк» в Англии (3:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Португальский коуч Жозе Моуриньо поставил в основной состав украинцев – кипера Анатолия Трубина и хавбека Георгия Судакова.

Трубин пропустил три мяча в птичьем дерби. Голами у сорок отметились Энтони Гордон и Харви Барнс (дубль).

Лига чемпионов 2025/26

3-й тур. 21 октября. Ньюкасл (Англия)

Ньюкасл (Англия) – Бенфика (Португалия) – 3:0

Голы: Гордон, 32, Барнс, 71, 83

Видео голов и обзор матча

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Ньюкасл), асcист Энтони Гордон.
71’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Ньюкасл), асcист Ник Поуп.
32’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Ньюкасл), асcист Джейкоб Мёрфи.
По теме:
Еще один рекорд. Ямаль установил интересное достижение в Лиге чемпионов
Феноменальное достижение. Холанд забил в 12-м матчах подряд
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Ньюкасл Бенфика Жозе Моуриньо Лига чемпионов Анатолий Трубин Георгий Судаков видео голов и обзор Энтони Гордон Харви Барнс
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Футбол | 21 октября 2025, 10:12 122
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли

Защитник приобщился к приобретению пикапа для представителей фанатского движения «горняков»

Легенда Динамо. Стало известно, кто может заменить Лупашко в Карпатах
Футбол | 21 октября 2025, 19:02 5
Легенда Динамо. Стало известно, кто может заменить Лупашко в Карпатах
Легенда Динамо. Стало известно, кто может заменить Лупашко в Карпатах

Главный тренер «Карпат» не должен расстраивать боссов

Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
Бокс | 21.10.2025, 08:13
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
Забарный сыграл рукой и получил красную, Байер забил с пенальти
Футбол | 21.10.2025, 22:41
Забарный сыграл рукой и получил красную, Байер забил с пенальти
Забарный сыграл рукой и получил красную, Байер забил с пенальти
Байер – ПСЖ – 2:7. Почему удалили Забарного? Видео голов и обзор
Футбол | 22.10.2025, 02:25
Байер – ПСЖ – 2:7. Почему удалили Забарного? Видео голов и обзор
Байер – ПСЖ – 2:7. Почему удалили Забарного? Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
20.10.2025, 10:10 37
Футбол
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
20.10.2025, 19:05 5
Футбол
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
20.10.2025, 08:44 11
Футбол
Дерек Чисора предупредил Усика, что его ждет большой апсет
Дерек Чисора предупредил Усика, что его ждет большой апсет
20.10.2025, 00:02
Бокс
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
20.10.2025, 03:59 6
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
20.10.2025, 08:31
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
20.10.2025, 22:33 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем