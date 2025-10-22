21 октября в 22:00 прошел матч 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

«Ньюкасл» переиграл «Бенфику» на «Сент-Джеймс Парк» в Англии (3:0).

Португальский коуч Жозе Моуриньо поставил в основной состав украинцев – кипера Анатолия Трубина и хавбека Георгия Судакова.

Трубин пропустил три мяча в птичьем дерби. Голами у сорок отметились Энтони Гордон и Харви Барнс (дубль).

Лига чемпионов 2025/26

3-й тур. 21 октября. Ньюкасл (Англия)

Ньюкасл (Англия) – Бенфика (Португалия) – 3:0

Голы: Гордон, 32, Барнс, 71, 83

Видео голов и обзор матча