Ньюкасл – Бенфика – 3:0. Птичье дерби: Трубин пропустил трижды. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов
21 октября в 22:00 прошел матч 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
«Ньюкасл» переиграл «Бенфику» на «Сент-Джеймс Парк» в Англии (3:0).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Португальский коуч Жозе Моуриньо поставил в основной состав украинцев – кипера Анатолия Трубина и хавбека Георгия Судакова.
Трубин пропустил три мяча в птичьем дерби. Голами у сорок отметились Энтони Гордон и Харви Барнс (дубль).
Лига чемпионов 2025/26
3-й тур. 21 октября. Ньюкасл (Англия)
Ньюкасл (Англия) – Бенфика (Португалия) – 3:0
Голы: Гордон, 32, Барнс, 71, 83
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Защитник приобщился к приобретению пикапа для представителей фанатского движения «горняков»
Главный тренер «Карпат» не должен расстраивать боссов