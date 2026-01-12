Аутсайдер Первой лиги с лузстриком из четырех матчей может уволить тренера

Как стало известно Sport.ua, 53-летний специалист Владимир Ковалюк может потерять место работы в команде Пробой Городенка.

Руководство клуба рассматривает вариант с увольнением Ковалюка с поста главного тренера. Причина – неудачные результаты в первой части сезона.

Пробой Городенка располагается на 13-м месте с 16 очками в таблице Первой лиги Украины по итогам первого круга. Команда не побеждала с начала ноября, проиграв четыре поединка подряд.

Ранее Sport.ua сообщал, Пробой попрощался сразу с восемью игроками: Иваном Белым, Василием Палагнюком, Иваном Сондее, Даниилом Пилипчуком, Даниилом Волынцом, Иваном Дмитруком, Романом Голодрыгом, Валентином Пасичником.

Ковалюк, помимо Пробоя, также в своей карьере работал с клубами Энергетик Бурштин, Карпаты Яремче, Прикарпатье Ивано-Франковск.

Таблица Первой лиги 2025/26