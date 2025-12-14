Клуб первой лиги завершил сотрудничество с большой группой футболистов

Как стало известно Sport.ua, серия поражений перволигового «Пробоя» на финише первой части сезона заставила клубное руководство расстаться с теми футболистами, которые не оправдали ожиданий. Речь идет об Иване Белом, Василии Палагнюке, Иване Сондее, Данииле Пилипчуке, Данииле Волынце, Иване Дмитруке, Романе Голодрыге, Валентине Пасичнике.

По имеющейся информации, главный тренер Владимир Ковалюк рассчитывает во время зимнего перерыва укрепить ряды команды шестью более квалифицированными исполнителями. Запланировано три сбора, первый начнется в начале февраля в Верховине, что в Ивано-Франковской области.

На данный момент «Пробой» набрал 16 очков и занимает 13 место в Первой лиге.

Ранее в перенесенном матче 16 тура Первой лиги «Чернигов» разгромил «Пробой».