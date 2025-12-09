В перенесенном матче 16-го тура Первой лиги Чернигов разгромил Пробой

Во вторник, 9 декабря, в Чернигове состоялся перенесенный матч 16-го тура Первой лиги. ФК «Чернигов» со счетом 3:0 обыграл «Пробой»

«Чернигов» и «Пробой» не смогли сыграть матч 16 ноября. Из-за продолжительной воздушной тревоги команды так и не вышли на поле.

Хозяева поля открыли счет на 17-й минуте. Максим Сердюк с линии вратарской отправил мяч под перекладину.

Спустя две минуты счет стал 2:0. Андрей Новиков замкнул навес с правого фланга.

Третий мяч «Чернигов» забил в начале второго тайма. На 48-й минуте Андрей Столярчук реализовал выход один на один.

Первая лига. 16-й тур, 9 декабря. Чернигов, стадион «Чернигов-Арена»

«Чернигов» – «Пробой» – 3:0

Голы: Сердюк, 17, Новиков, 20, Столярчук, 48

Видеозапись матча

Инфографика