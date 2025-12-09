Чернигов – Пробой – 3:0. Результативное завершение года. Видео голов, обзор
В Первой лиге прошел последний матч летне-осенней части сезона
В Чернигове состоялся перенесенный поединок 16-го тура Первой лиги. ФК «Чернигов» обыграл «Пробой» со счетом 3:0.
«Чернигов» открыл счет на 17-й минуте. Максим Сердюк с линии вратарской пробил под перекладину.
Через две минуты счет стал 2:0. Навес с правого фланга ударом головой замкнул Андрей Новиков.
Третий мяч хозяева поля забили в начале второго тайма. На 48-й минуте Андрей Столярчук реализовал выход один на один.
Первая лига. 16-й тур, 9 декабря. Чернигов, стадион «Чернигов-Арена»
«Чернигов» – «Пробой» – 3:0
Голы: Сердюк, 17, Новиков, 20, Столярчук, 48
