Чернигов – Пробой – 3:0. Результативное завершение года. Видео голов, обзор

В Чернигове состоялся перенесенный поединок 16-го тура Первой лиги. ФК «Чернигов» обыграл «Пробой» со счетом 3:0.

«Чернигов» открыл счет на 17-й минуте. Максим Сердюк с линии вратарской пробил под перекладину.

Через две минуты счет стал 2:0. Навес с правого фланга ударом головой замкнул Андрей Новиков.

Третий мяч хозяева поля забили в начале второго тайма. На 48-й минуте Андрей Столярчук реализовал выход один на один.

Первая лига. 16-й тур, 9 декабря. Чернигов, стадион «Чернигов-Арена»

«Чернигов» – «Пробой» – 3:0

Голы: Сердюк, 17, Новиков, 20, Столярчук, 48

Видеозапись матча

Видео голов и обзор матча (ожидается)