  Чернигов – Пробой – 3:0. Результативное завершение года. Видео голов, обзор
Первая лига
Чернигов
09.12.2025 11:30 – FT 3 : 0
Пробой
Украина. Первая лига
09 декабря 2025, 15:44 |
Чернигов – Пробой – 3:0. Результативное завершение года. Видео голов, обзор

В Первой лиге прошел последний матч летне-осенней части сезона

09 декабря 2025, 15:44
Чернигов – Пробой – 3:0. Результативное завершение года. Видео голов, обзор
ФК Чернигов

В Чернигове состоялся перенесенный поединок 16-го тура Первой лиги. ФК «Чернигов» обыграл «Пробой» со счетом 3:0.

«Чернигов» открыл счет на 17-й минуте. Максим Сердюк с линии вратарской пробил под перекладину.

Через две минуты счет стал 2:0. Навес с правого фланга ударом головой замкнул Андрей Новиков.

Третий мяч хозяева поля забили в начале второго тайма. На 48-й минуте Андрей Столярчук реализовал выход один на один.

Первая лига. 16-й тур, 9 декабря. Чернигов, стадион «Чернигов-Арена»

«Чернигов» – «Пробой» – 3:0

Голы: Сердюк, 17, Новиков, 20, Столярчук, 48

Видеозапись матча

Видео голов и обзор матча (ожидается)

Чернигов чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Андрей Новиков (футболист) Пробой Городенка Андрей Столярчук (футболист) Максим Сердюк видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
