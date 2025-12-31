Экс-футболист Динамо и сборной Украины одновременно будет игроком и коучем

Бывший капитан киевского «Динамо» и экс-игрок сборной Украины Сергей Рыбалка определился с дальнейшим этапом карьеры. 35-летний полузащитник присоединился к любительскому клубу «Лопатин», о чем официально сообщила пресс-служба команды.

Впоследствии Рыбалка прокомментировал свое решение выступать на любительском уровне, отметив, что для него это возможность оставаться в футболе.

«Как занесло меня в Лопатин»? Все очень просто. Я же во Львове сейчас тренирую медиафутбольный клуб Ruh Media Team и появилась еще и возможность поиграть, потому что владелец ФК Лопатин, президент этого клуба и президент общественного союза UA STEEL – мой знакомый Олег Шпур. Собственно, он и предложил. Я подумал, а почему бы и нет, и согласился», – сказал Рыбалка.