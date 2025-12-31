Ираола рассказал о ничьей с Челси: борьба, моменты и разочарование

Наставник «Борнмута» Андони Ираола прокомментировал ничейный результат в противостоянии с «Челси» (2:2) в рамках АПЛ.

«Подобный сценарий преследует нас довольно часто. Случаются матчи, в которых мы демонстрируем действительно качественный футбол. Мы отлично выглядели в первой половине встречи, и итоговый счет 2:2 к перерыву немного разочаровал, ведь мы создали 5–6 стопроцентных возможностей.

Наши моменты были гораздо очевиднее. Нельзя утверждать, что мы просто уцелели и чудом добыли балл на «Стэмфорд Бридж».

К сожалению, ключевые эпизоды сложились не в нашу пользу. Я искренне горжусь самоотдачей игроков и тем, как каждый из них бился на поле. Нам необходимо придерживаться такого уровня игры, стараясь при этом исключить подобные ошибки в обороне», – подчеркнул Ираола.