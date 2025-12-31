Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  Стал известен лучший бомбардир Арсенала в АПЛ в 2025 году
31 декабря 2025, 07:28
Стал известен лучший бомбардир Арсенала в АПЛ в 2025 году

Бельгиец стал единственным в составе «канониров», кто забил 10 голов в календарном году

Getty Images/Global Images Ukraine. Леандро Троссар

Бельгийский нападающий «Арсенала» Леандро Троссар стал лучшим в клубе по количеству результативных действий в АПЛ в 2025 году.

В активе бельгийца стало 19 голевых действий после того, как в матче 19-го тура он отличился голом и ассистом против «Астон Виллы».

Леандро Троссар стал лучшим в составе «Арсенала» в АПЛ в календарном году по количеству результативных действий (19), голов (10) и ассистов (9).

Ни один другой игрок лондонцев не забил 10 голов в чемпионате за данный период.

Лучшие игроки Арсенала по количеству результативных действий в АПЛ в 2025 году

  • 19 (10+9) – Леандро Троссар (Бельгия)
  • 14 (9+5) – Микель Мерино (Испания)
  • 12 (5+7) – Деклан Райс (Англия)
  • 11 (3+8) – Мартин Эдегор (Норвегия)
  • 7 (5+2) – Габриэл Мартинелли (Бразилия)
  • 7 (5+2) – Букайо Сака (Англия)
  • 7 (2+5) – Юрриен Тимбер (Нидерланды)
  • 6 (4+2) – Эберечи Эзе (Англия)
  • 5 (5+0) – Виктор Дьокереш (Швеция)
  • 5 (3+2) – Итан Нванери (Англия)
По теме:
Арсенал набрал наибольшее количество очков у АПЛ в 2025 году
Вест Хэм – Брайтон – 2:2. Молотобойцы в зоне вылета. Видео голов и обзор
Бернли – Ньюкасл – 1:3. Блиц-криг от сорок. Видео голов и обзор матча
