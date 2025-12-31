Стал известен лучший бомбардир Арсенала в АПЛ в 2025 году

Бельгийский нападающий «Арсенала» Леандро Троссар стал лучшим в клубе по количеству результативных действий в АПЛ в 2025 году.

В активе бельгийца стало 19 голевых действий после того, как в матче 19-го тура он отличился голом и ассистом против «Астон Виллы».

Леандро Троссар стал лучшим в составе «Арсенала» в АПЛ в календарном году по количеству результативных действий (19), голов (10) и ассистов (9).

Ни один другой игрок лондонцев не забил 10 голов в чемпионате за данный период.

Лучшие игроки Арсенала по количеству результативных действий в АПЛ в 2025 году