Стал известен лучший бомбардир Арсенала в АПЛ в 2025 году
Бельгиец стал единственным в составе «канониров», кто забил 10 голов в календарном году
Бельгийский нападающий «Арсенала» Леандро Троссар стал лучшим в клубе по количеству результативных действий в АПЛ в 2025 году.
В активе бельгийца стало 19 голевых действий после того, как в матче 19-го тура он отличился голом и ассистом против «Астон Виллы».
Леандро Троссар стал лучшим в составе «Арсенала» в АПЛ в календарном году по количеству результативных действий (19), голов (10) и ассистов (9).
Ни один другой игрок лондонцев не забил 10 голов в чемпионате за данный период.
Лучшие игроки Арсенала по количеству результативных действий в АПЛ в 2025 году
- 19 (10+9) – Леандро Троссар (Бельгия)
- 14 (9+5) – Микель Мерино (Испания)
- 12 (5+7) – Деклан Райс (Англия)
- 11 (3+8) – Мартин Эдегор (Норвегия)
- 7 (5+2) – Габриэл Мартинелли (Бразилия)
- 7 (5+2) – Букайо Сака (Англия)
- 7 (2+5) – Юрриен Тимбер (Нидерланды)
- 6 (4+2) – Эберечи Эзе (Англия)
- 5 (5+0) – Виктор Дьокереш (Швеция)
- 5 (3+2) – Итан Нванери (Англия)
