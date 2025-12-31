Роналду как пример: Хойлунд раскрыл секрет своего вдохновения

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
31 декабря 2025, 05:54 | Обновлено 31 декабря 2025, 05:56
Нападающий Наполи восхищается Криштиану с детства

Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Наполи» Расмус Хойлунд объяснил, по какой причине считает форварда «Аль–Насра» Криштиану Роналду своим примером для подражания.

«Безусловно, Криштиану – мой ключевой кумир. Я всегда стремился перенять у него определенные качества. Пусть мы и разные по типажу футболисты, но в вопросах ментальности и страстного желания поражать ворота соперника у нас много общего.

Меня восхищает его образ. Еще с детских лет мы с друзьями брали с него пример, глядя на то, как он себя преподносит, на его колоссальную уверенность и особый склад ума.

Он убежден в своем превосходстве, даже если окружающие думают иначе. Ему безразлично чужое мнение, его цель – постоянный прогресс. Я искренне уважаю его за это стремление.

Нам доводилось пересекаться лишь пару раз, когда наши национальные команды играли между собой, и тогда я отпраздновал взятие ворот в его фирменной манере. Содержательной беседы у нас пока не было, но я бы с радостью пообщался с ним в будущем», – Хойлунд.

Наполи Расмус Хойлунд Криштиану Роналду Серия A
Михаил Олексиенко Источник: Corriere dello Sport
Комментарии 0
