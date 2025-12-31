Определен лучший бомбардир Лиги чемпионов в 2025 году

Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в 2025 году.

В активе 27-летнего нападающего 14 забитых мячей.

На втором месте расположился Лаутаро Мартинес из «Интера» – 12 голов.

Третье место в данном сводном рейтинге 2025 года занял Гарри Кейн из «Баварии» (11 забитых мячей).

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов в 2025 году