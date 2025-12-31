Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
31 декабря 2025, 07:59 |
Определен лучший бомбардир Лиги чемпионов в 2025 году

Вспомним игроков, отличившихся в турнире 9+ забитыми мячами

Определен лучший бомбардир Лиги чемпионов в 2025 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в 2025 году.

В активе 27-летнего нападающего 14 забитых мячей.

На втором месте расположился Лаутаро Мартинес из «Интера» – 12 голов.

Третье место в данном сводном рейтинге 2025 года занял Гарри Кейн из «Баварии» (11 забитых мячей).

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов в 2025 году

  • 14 – Килиан Мбаппе (Реал)
  • 12 – Лаутаро Мартинес (Интер)
  • 11 – Гарри Кейн (Бавария)
  • 10 – Серу Гирасси (Боруссия)
  • 9 – Усман Дембеле (ПСЖ)
  • 9 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • 9 – Виктор Осимхен (Галатасарай)
