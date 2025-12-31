Лига чемпионов31 декабря 2025, 07:59 |
349
0
Определен лучший бомбардир Лиги чемпионов в 2025 году
Вспомним игроков, отличившихся в турнире 9+ забитыми мячами
31 декабря 2025, 07:59 |
349
0
Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в 2025 году.
В активе 27-летнего нападающего 14 забитых мячей.
На втором месте расположился Лаутаро Мартинес из «Интера» – 12 голов.
Третье место в данном сводном рейтинге 2025 года занял Гарри Кейн из «Баварии» (11 забитых мячей).
Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов в 2025 году
- 14 – Килиан Мбаппе (Реал)
- 12 – Лаутаро Мартинес (Интер)
- 11 – Гарри Кейн (Бавария)
- 10 – Серу Гирасси (Боруссия)
- 9 – Усман Дембеле (ПСЖ)
- 9 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- 9 – Виктор Осимхен (Галатасарай)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 декабря 2025, 10:01 1
Анатолий Трубин – о трансфере Георгия Судакова в португальскую «Бенфику».
Футбол | 31 декабря 2025, 07:28 0
Бельгиец стал единственным в составе «канониров», кто забил 10 голов в календарном году
Футбол | 30.12.2025, 10:12
Бокс | 30.12.2025, 09:33
Футбол | 31.12.2025, 06:32
Комментарии 0
Популярные новости
29.12.2025, 12:53 4
30.12.2025, 09:59
30.12.2025, 13:18 15
29.12.2025, 17:34 11
29.12.2025, 09:07 3
30.12.2025, 08:54 11
30.12.2025, 09:11 2
30.12.2025, 08:17 20