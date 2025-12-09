Чернигов – Пробой. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 декабря в 11:30 перенесенный матч Первой лиги
9 декабря в 11:30 проходит перенесенный матч 16-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию единственного поединка игрового дня.
Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.
Эта игра должна была состояться 16 ноября, но была перенесена из-за воздушной тревоги.
Первая лига. 16-й тур, 9 декабря 2025
- 11:30. Чернигов – Пробой Городенка
Турнирная таблица
