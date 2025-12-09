Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Чернигов – Пробой. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая лига
Чернигов
09.12.2025 11:30 – 27 2 : 0
Пробой
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
Чернигов – Пробой. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 декабря в 11:30 перенесенный матч Первой лиги

Чернигов – Пробой. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 декабря в 11:30 проходит перенесенный матч 16-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию единственного поединка игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Эта игра должна была состояться 16 ноября, но была перенесена из-за воздушной тревоги.

Первая лига. 16-й тур, 9 декабря 2025

  • 11:30. Чернигов – Пробой Городенка

Чернигов – Пробой. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины смотреть онлайн Чернигов Пробой Городенка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
