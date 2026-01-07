Джефиньо, которым интересовался Шахтер, определился со своим будущим
Бразильский вингер будет выступать за «Ляонин Тирен»
Бразильский полузащитник «Ботафого» Джефиньо станет игроком китайского «Ляонин Тирен». Об этом сообщает Экрем Конур.
По информации источника, 26-летний футболист присоединится к клуб из Китая на правах аренды до декабря 2026 года за сумму в 300 тысяч евро. В подписании бразильца был заинтересован донецкий «Шахтер».
В прошедшем сезоне Джефиньо провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами четырьмя голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» собирается усилиться украинским защитником.
