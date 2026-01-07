Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Джефиньо, которым интересовался Шахтер, определился со своим будущим
Бразилия
07 января 2026, 16:25 | Обновлено 07 января 2026, 16:32
181
0

Бразильский вингер будет выступать за «Ляонин Тирен»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джефиньо

Бразильский полузащитник «Ботафого» Джефиньо станет игроком китайского «Ляонин Тирен». Об этом сообщает Экрем Конур.

По информации источника, 26-летний футболист присоединится к клуб из Китая на правах аренды до декабря 2026 года за сумму в 300 тысяч евро. В подписании бразильца был заинтересован донецкий «Шахтер».

В прошедшем сезоне Джефиньо провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами четырьмя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» собирается усилиться украинским защитником.

По теме:
Карпаты готовы массово забирать игроков Руха. Но есть конкуренция
«Удачи в поисках». У сына легенды Шахтера проблемы с ТЦК
Шахтер собирается усилиться украинским защитником
трансферы Сантос Ботафого Шахтер Донецк трансферы УПЛ Экрем Конур Джеффиньо чемпионат Китая по футболу
Даниил Кирияка Источник: Экрем Конур
