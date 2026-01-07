Джефиньо, которым интересовался Шахтер, определился со своим будущим

Бразильский полузащитник «Ботафого» Джефиньо станет игроком китайского «Ляонин Тирен». Об этом сообщает Экрем Конур.

По информации источника, 26-летний футболист присоединится к клуб из Китая на правах аренды до декабря 2026 года за сумму в 300 тысяч евро. В подписании бразильца был заинтересован донецкий «Шахтер».

В прошедшем сезоне Джефиньо провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами четырьмя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» собирается усилиться украинским защитником.