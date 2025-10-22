ПСВ – Наполи – 6:2. Кто оформил дубль? Видео голов и обзор матча

Во вторник, 21 октября, состоялся матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором сыграли немецкий «Байер» и французский ПСЖ. Хозяева одолели соперника со счетом 6:2

ПСВ набрал один балл в первых двух турах – нидерландский клуб сыграл вничью с «Байером» 1:1, и уступил бельгийскому «Униону» со счетом 1:3.

«Наполи» потерпел гостевое поражение от английского «Манчестер Сити» (0:2), но сумел реабилитироваться в матче с португальским «Спортингом» (2:1).

Лига чемпионов, 3-й тур. 21 октября

ПСВ (Нидерланды) – Наполи (Италия) – 6:2

Голы: Буонджорно, 35 (автогол), Сайбари, 38, Манн, 54, 80, Пепи, 87, Дриуш, 89 – Мактоминей, 31, 86

Удаление: Лукка, 76

Видео голов и обзор матча