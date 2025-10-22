Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
ПСВ Эйндховен
21.10.2025 22:00 – FT 6 : 2
Наполи
Лига чемпионов
ПСВ – Наполи – 6:2. Кто оформил дубль? Видео голов и обзор матча

Матч третьего тура Лиги чемпионов начался 21 октября в 22:00 по киевскому времени

ПСВ – Наполи – 6:2. Кто оформил дубль? Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine.

Во вторник, 21 октября, состоялся матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором сыграли немецкий «Байер» и французский ПСЖ. Хозяева одолели соперника со счетом 6:2

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

ПСВ набрал один балл в первых двух турах – нидерландский клуб сыграл вничью с «Байером» 1:1, и уступил бельгийскому «Униону» со счетом 1:3.

«Наполи» потерпел гостевое поражение от английского «Манчестер Сити» (0:2), но сумел реабилитироваться в матче с португальским «Спортингом» (2:1).

Лига чемпионов, 3-й тур. 21 октября

ПСВ (Нидерланды) Наполи (Италия) 6:2

Голы: Буонджорно, 35 (автогол), Сайбари, 38, Манн, 54, 80, Пепи, 87, Дриуш, 89 – Мактоминей, 31, 86

Удаление: Лукка, 76

Видео голов и обзор матча

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Коухаиб Дриош (ПСВ Эйндховен), асcист Рикардо Пепи.
87’
ГОЛ ! Мяч забил Рикардо Пепи (ПСВ Эйндховен), асcист Коухаиб Дриош.
86’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Наполи), асcист Давид Нерес.
80’
ГОЛ ! Мяч забил Деннис Ман (ПСВ Эйндховен), асcист Йоей Верман.
76’
Лоренцо Лукка (Наполи) получает красную карточку.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Деннис Ман (ПСВ Эйндховен), асcист Мауро Джуниор.
38’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаэль Сайбари (ПСВ Эйндховен), асcист Гус Тиль.
35’
ГОЛ ! Автогол забил Алессандро Буонджорно (Наполи).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Наполи), асcист Леонардо Спинаццола.
По теме:
12 голов – это много. Реакция Нико Ковача на результативную игру Боруссии Д
Каспер ЮЛЬМАНД: «Это очень больно. Проиграть 2:7 – это крайне неприятно»
Усман ДЕМБЕЛЕ: «Отличное выступление. Главное – ПСЖ на вершине таблицы»
Лига чемпионов ПСВ Наполи видео голов и обзор удаление (красная карточка) автогол Скотт Мактоминей Деннис Ман Рикардо Пепи Алессандро Буонджорно Исмаэль Сайбари Лоренцо Лукка
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
