ПСВ – Наполи – 6:2. Кто оформил дубль? Видео голов и обзор матча
Матч третьего тура Лиги чемпионов начался 21 октября в 22:00 по киевскому времени
ПСВ набрал один балл в первых двух турах – нидерландский клуб сыграл вничью с «Байером» 1:1, и уступил бельгийскому «Униону» со счетом 1:3.
«Наполи» потерпел гостевое поражение от английского «Манчестер Сити» (0:2), но сумел реабилитироваться в матче с португальским «Спортингом» (2:1).
Лига чемпионов, 3-й тур. 21 октября
ПСВ (Нидерланды) – Наполи (Италия) – 6:2
Голы: Буонджорно, 35 (автогол), Сайбари, 38, Манн, 54, 80, Пепи, 87, Дриуш, 89 – Мактоминей, 31, 86
Удаление: Лукка, 76
Видео голов и обзор матча
События матча
