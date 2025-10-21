ПСВ Эйндховен

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
ПСВ – Наполи. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Матч начнется 21 октября в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

21 октября на «Филипс» пройдет матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «ПСВ» встретится с «Наполи». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

ПСВ

Команда, казалось, в прошлом сезоне отдает победу в Эредивизии своему вечному сопернику, «Аяксу». Но весной оказалось, что тот еще лучше играет в такие футбольные «поддавки». И ужасной концовкой тот просто вернул первое место в Эйндховен. Сейчас в борьбу вернулся и «Фейеноорд», так что в Нидерландах идет максимально напряженная гонка за трофей.
Тем временем подопечные Петера Боса еще и вынуждены тратить немалые силы в Лиге чемпионов. Причем там они смотрятся не особенно ярко. Первый тур принес и вовсе сенсацию со знаком «минус»: голландцы дома уступили соседу, «Роял Юнион», а ведь тот тем матчем дебютировал в основном раунде. С другой стороны, зато потом получилось, даже пропустив первым, вырвать ничью в Леверкузене на поле «Байера».

Наполи

Клуб за последнее время дважды брал «скудетто». После первого из них автор неожиданного успеха, Спаллетти, поспешил уйти, явно предвидя спад, что действительно был в позапрошлом сезоне. Но после этого в Неаполь приехал Конте - и сразу же вернул подопечных на первую позицию. И на этот раз удается более-менее достойно вести борьбу за сохранения места на вершине и в 2025/2026.
А вот возвращение в Лигу чемпионов начиналось с поражения. Впрочем, 0:2 во многом были вызваны не силой «Манчестер Сити», но тем, что еще до перерыва гости остались тогда в меньшинстве. Зато потом победили 2:1 «Спортинг». И как не отметить, что результат обеспечили новички, которых Антонио заманил из Англии летом: в обоих случаях Де Брюйне ассистировал, Хейлунд забивал!

Статистика личных встреч

Команды единственный раз сыграли в 2012-м году, в формате Лиги Европы. Тогда голландцы победили в обоих матчах, причем забивая в каждом по три гола.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в гостей из Неаполя. Они и правда выглядят солиднее по составу и стабильнее по игре - ставим на выездную победу, но с форой "0" (коэффициент - 1,7).

Прогноз Sport.ua
ПСВ Эйндховен
21 октября 2025 -
22:00
Наполи
