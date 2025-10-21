Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лига чемпионов. 3-й тур, матчи 21 октября. Смотреть онлайн LIVE
Лига Чемпионов
Кайрат
21.10.2025 19:45 – 61 0 : 0
Пафос
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
Лига чемпионов. 3-й тур, матчи 21 октября. Смотреть онлайн LIVE

Вечером 21 октября проходят матчи 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26

УЕФА

Вечером 21 октября проходят матчи 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 9 поединков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

3-й тур. 21 октября

  • 21.10. 19:45. Барселона (Испания) – Олимпиакос (Греция)
  • 21.10. 19:45. Кайрат (Казахстан) – Пафос (Кипр)
  • 21.10. 22:00. Арсенал (Англия) – Атлетико (Испания)
  • 21.10. 22:00. Байер (Германия) – ПСЖ (Франция)
  • 21.10. 22:00. Вильярреал (Испания) – Манчестер Сити (Англия)
  • 21.10. 22:00. Копенгаген (Дания) – Боруссия Дортмунд (Германия)
  • 21.10. 22:00. Ньюкасл (Англия) – Бенфика (Португалия)
  • 21.10. 22:00. ПСВ (Нидерланды) – Наполи (Италия)
  • 21.10. 22:00. Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – Интер (Италия)

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Инфографика

21.10. 19:45. Барселона (Испания) – Олимпиакос (Греция)

21.10. 19:45. Кайрат (Казахстан) – Пафос (Кипр)

21.10. 22:00. Арсенал (Англия) – Атлетико (Испания)

21.10. 22:00. Байер (Германия) – ПСЖ (Франция)

21.10. 22:00. Вильярреал (Испания) – Манчестер Сити (Англия)

21.10. 22:00. Копенгаген (Дания) – Боруссия Дортмунд (Германия)

21.10. 22:00. Ньюкасл (Англия) – Бенфика (Португалия)

21.10. 22:00. ПСВ (Нидерланды) – Наполи (Италия)

21.10. 22:00. Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – Интер (Италия)

События матча

4’
Жоау Коррейя (Пафос) получает красную карточку.
Сыграют ли Судаков и Трубин? Моуриньо определил стартовый состав Бенфики
ВИДЕО. Фермин Лопес сделал дубль для Барселоны в первом тайме
МОУРИНЬО: «Судаков будет расположен ближе к Павлидису»
