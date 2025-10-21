Лига чемпионов. 3-й тур, матчи 21 октября. Смотреть онлайн LIVE
Вечером 21 октября проходят матчи 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26
Вечером 21 октября проходят матчи 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
В этот игровой день запланировано 9 поединков.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
3-й тур. 21 октября
- 21.10. 19:45. Барселона (Испания) – Олимпиакос (Греция)
- 21.10. 19:45. Кайрат (Казахстан) – Пафос (Кипр)
- 21.10. 22:00. Арсенал (Англия) – Атлетико (Испания)
- 21.10. 22:00. Байер (Германия) – ПСЖ (Франция)
- 21.10. 22:00. Вильярреал (Испания) – Манчестер Сити (Англия)
- 21.10. 22:00. Копенгаген (Дания) – Боруссия Дортмунд (Германия)
- 21.10. 22:00. Ньюкасл (Англия) – Бенфика (Португалия)
- 21.10. 22:00. ПСВ (Нидерланды) – Наполи (Италия)
- 21.10. 22:00. Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – Интер (Италия)
События матча
