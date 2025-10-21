Два зрелищных вечера. 3-й тур Лиги чемпионов: расписание матчей и таблица

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
21 октября 2025, 17:23 | Обновлено 21 октября 2025, 17:28
За два дня, 21 и 22 октября, пройдут 18 матчей 3-го тура ЛЧ

Sport.ua

Вечером 21 октября возобновляется Лига чемпионов УЕФА 2025/26.

Третий тур основного раунда ЛЧ пройдет 21 и 22 октября. Запланировано 18 матчей за 2 дня (по 9 поединков во вторник и среду).

В 3-м туре наибольший интерес вызывают матчи: Барселона – Олимпиакос, Арсенал – Атлетико, Байер – ПСЖ, Вильярреал – Манчестер Сити (21 октября), Айнтрахт – Ливерпуль, Бавария – Брюгге, Реал Мадрид – Ювентус, Челси – Аякс (22 октября).

В турнире выступают украинские футболисты: Илья Забарный (ПСЖ), Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин, Георгий Судаков (Бенфика), Роман Яремчук (Олимпиакос), Алексей Кащук (Карабах).

По итогам 8 туров (последние два пройдут в январе) 8 лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие места 9–24, сыграют в 1/16 финала. Клубы, занявшие 25–36 места, покинут турнир.

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

3-й тур. 21–22 октября

Расписание матчей

  • 21.10. 19:45. Барселона (Испания) – Олимпиакос (Греция)
  • 21.10. 19:45. Кайрат (Казахстан) – Пафос (Кипр)
  • 21.10. 22:00. Арсенал (Англия) – Атлетико (Испания)
  • 21.10. 22:00. Байер (Германия) – ПСЖ (Франция)
  • 21.10. 22:00. Вильярреал (Испания) – Манчестер Сити (Англия)
  • 21.10. 22:00. Копенгаген (Дания) – Боруссия Дортмунд (Германия)
  • 21.10. 22:00. Ньюкасл (Англия) – Бенфика (Португалия)
  • 21.10. 22:00. ПСВ (Нидерланды) – Наполи (Италия)
  • 21.10. 22:00. Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – Интер (Италия)
  • 22.10. 19:45. Атлетик (Испания) – Карабах (Азербайджан)
  • 22.10. 19:45. Галатасарай (Турция) – Буде-Глимт (Норвегия)
  • 22.10. 22:00. Айнтрахт (Германия) – Ливерпуль (Англия)
  • 22.10. 22:00. Аталанта (Италия) – Славия Прага (Чехия)
  • 22.10. 22:00. Бавария (Германия) – Брюгге (Бельгия)
  • 22.10. 22:00. Монако (Франция) – Тоттенхэм (Англия)
  • 22.10. 22:00. Реал Мадрид (Испания) – Ювентус (Италия)
  • 22.10. 22:00. Спортинг (Португалия) – Марсель (Франция)
  • 22.10. 22:00. Челси (Англия) – Аякс (Нидерланды)

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бавария 2 2 0 0 8 - 2 22.10.25 22:00 Бавария - Брюгге30.09.25 Пафос 1:5 Бавария17.09.25 Бавария 3:1 Челси 6
2 Реал Мадрид 2 2 0 0 7 - 1 22.10.25 22:00 Реал Мадрид - Ювентус30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель 6
3 ПСЖ 2 2 0 0 6 - 1 21.10.25 22:00 Байер - ПСЖ01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта 6
4 Интер Милан 2 2 0 0 5 - 0 21.10.25 22:00 Юнион Сент-Жилуаз - Интер Милан30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан 6
5 Арсенал 2 2 0 0 4 - 0 21.10.25 22:00 Арсенал - Атлетико Мадрид01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал 6
6 Карабах 2 2 0 0 5 - 2 22.10.25 19:45 Атлетик Бильбао - Карабах01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах 6
7 Боруссия Д 2 1 1 0 8 - 5 21.10.25 22:00 Копенгаген - Боруссия Д01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д 4
8 Манчестер Сити 2 1 1 0 4 - 2 21.10.25 22:00 Вильярреал - Манчестер Сити01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи 4
9 Тоттенхэм 2 1 1 0 3 - 2 22.10.25 22:00 Монако - Тоттенхэм30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал 4
10 Атлетико Мадрид 2 1 0 1 7 - 4 21.10.25 22:00 Арсенал - Атлетико Мадрид30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид 3
11 Ньюкасл 2 1 0 1 5 - 2 21.10.25 22:00 Ньюкасл - Бенфика01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона 3
12 Марсель 2 1 0 1 5 - 2 22.10.25 22:00 Спортинг Лиссабон - Марсель30.09.25 Марсель 4:0 Аякс16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель 3
13 Спортинг Лиссабон 2 1 0 1 5 - 3 22.10.25 22:00 Спортинг Лиссабон - Марсель01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат 3
13 Брюгге 2 1 0 1 5 - 3 22.10.25 22:00 Бавария - Брюгге30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге18.09.25 Брюгге 4:1 Монако 3
15 Айнтрахт Ф 2 1 0 1 6 - 6 22.10.25 22:00 Айнтрахт Ф - Ливерпуль30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай 3
16 Барселона 2 1 0 1 3 - 3 21.10.25 19:45 Барселона - Олимпиакос Пирей01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона 3
17 Ливерпуль 2 1 0 1 3 - 3 22.10.25 22:00 Айнтрахт Ф - Ливерпуль30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид 3
18 Челси 2 1 0 1 2 - 3 22.10.25 22:00 Челси - Аякс30.09.25 Челси 1:0 Бенфика17.09.25 Бавария 3:1 Челси 3
19 Наполи 2 1 0 1 2 - 3 21.10.25 22:00 ПСВ Эйндховен - Наполи01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи 3
20 Юнион Сент-Жилуаз 2 1 0 1 3 - 5 21.10.25 22:00 Юнион Сент-Жилуаз - Интер Милан01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз 3
21 Галатасарай 2 1 0 1 2 - 5 22.10.25 19:45 Галатасарай - Будё-Глимт30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай 3
22 Аталанта 2 1 0 1 2 - 5 22.10.25 22:00 Аталанта - Славия Прага30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта 3
23 Ювентус 2 0 2 0 6 - 6 22.10.25 22:00 Реал Мадрид - Ювентус01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д 2
24 Будё-Глимт 2 0 2 0 4 - 4 22.10.25 19:45 Галатасарай - Будё-Глимт30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт 2
25 Байер 2 0 2 0 3 - 3 21.10.25 22:00 Байер - ПСЖ01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер 2
26 Вильярреал 2 0 1 1 2 - 3 21.10.25 22:00 Вильярреал - Манчестер Сити01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал 1
27 ПСВ Эйндховен 2 0 1 1 2 - 4 21.10.25 22:00 ПСВ Эйндховен - Наполи01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз 1
28 Копенгаген 2 0 1 1 2 - 4 21.10.25 22:00 Копенгаген - Боруссия Д01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер 1
29 Олимпиакос Пирей 2 0 1 1 0 - 2 21.10.25 19:45 Барселона - Олимпиакос Пирей01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос 1
30 Монако 2 0 1 1 3 - 6 22.10.25 22:00 Монако - Тоттенхэм01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити18.09.25 Брюгге 4:1 Монако 1
31 Славия Прага 2 0 1 1 2 - 5 22.10.25 22:00 Аталанта - Славия Прага30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт 1
32 Пафос 2 0 1 1 1 - 5 21.10.25 19:45 Кайрат - Пафос30.09.25 Пафос 1:5 Бавария17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос 1
33 Бенфика 2 0 0 2 2 - 4 21.10.25 22:00 Ньюкасл - Бенфика30.09.25 Челси 1:0 Бенфика16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах 0
34 Атлетик Бильбао 2 0 0 2 1 - 6 22.10.25 19:45 Атлетик Бильбао - Карабах01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал 0
35 Аякс 2 0 0 2 0 - 6 22.10.25 22:00 Челси - Аякс30.09.25 Марсель 4:0 Аякс17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан 0
36 Кайрат 2 0 0 2 1 - 9 21.10.25 19:45 Кайрат - Пафос30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат 0
Полная таблица

Инфографика

По теме:
Судаков объяснил, почему живет в доме тренера МЮ Аморима
ТРУБИН: «Отдадим все силы, чтобы победить Ньюкасл. Будет интересный матч»
Диего СИМЕОНЕ: « У них есть четкая идентичность»
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Футбол | 21.10.2025, 10:12
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Футбол | 21.10.2025, 11:09
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
