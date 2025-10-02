Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Вечером 30 сентября состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА
Вечером 30 сентября состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
В этот игровой день проведено 9 поединков, и 2-й тур завершен.
Французский ПСЖ с украинцем Ильей Забарным нанес поражение испанской Барселоне (2:1).
В турнирной таблице, набрав 6 очков из 6, после 2-го тура лидируют: Бавария, Реал, ПСЖ, Интер, Арсенал и сенсационный Карабах.
По итогам 8 туров 8 топ-команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие 9–24 места, сыграют в 1/16 финала. Клубы, занявшие 25–36 места, покинут турнир.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
2-й тур. 1 октября
01.10. 19:45. Карабах (Азербайджан) – Копенгаген (Дания) – 2:0
Голы: Зубир, 28, Аддай, 83
01.10. 19:45. Унион Сен-Жилуаз (Бельгия) – Ньюкасл (Англия) – 0:4
Голы: Вольтемаде, 17, Гордон, 43 (пен), 64 (пен), Барнс, 80
01.10. 22:00. Арсенал (Англия) – Олимпиакос (Греция) – 2:0
Голы: Мартинелли, 12, Сака, 90+2
01.10. 22:00. Байер (Германия) – ПСВ (Нидерланды) – 1:1
Голы: Кофане, 65 – Сайбари, 72
01.10. 22:00. Барселона (Испания) – ПСЖ (Франция) – 1:2
Голы: Ферран Торрес, 19 – Меюлю, 38, Гонсалу Рамуш, 90
01.10. 22:00. Боруссия Д (Германия) – Атлетик (Испания) – 4:1
Голы: Свенссон, 28, Чуквуемека, 50, Гирасси, 82, Брандт, 90+1 – Гурусета, 61
01.10. 22:00. Вильярреал (Испания) – Ювентус (Италия) – 2:2
Голы: Микаутадзе, 18, Вейга, 90 – Гатти, 49, Консейсау, 56
01.10. 22:00. Монако (Франция) – Манчестер Сити (Англия) – 2:2
Голы: Тезе, 18, Дайер, 90 (пен) – Холанд, 15, 44
01.10. 22:00. Наполи (Италия) – Спортинг (Португалия) – 2:1
Голы: Хойлунд, 36, 79 – Луис Хавьер Суарес, 62 (пен)
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бавария
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|22.10.25 22:00 Бавария - Брюгге30.09.25 Пафос 1:5 Бавария17.09.25 Бавария 3:1 Челси
|6
|2
|Реал Мадрид
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|22.10.25 22:00 Реал Мадрид - Ювентус30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель
|6
|3
|ПСЖ
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|21.10.25 22:00 Байер - ПСЖ01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта
|6
|4
|Интер Милан
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|21.10.25 22:00 Юнион Сент-Жилуаз - Интер Милан30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан
|6
|5
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|21.10.25 22:00 Арсенал - Атлетико Мадрид01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал
|6
|6
|Карабах
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|22.10.25 19:45 Атлетик Бильбао - Карабах01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах
|6
|7
|Боруссия Д
|2
|1
|1
|0
|8 - 5
|21.10.25 22:00 Копенгаген - Боруссия Д01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д
|4
|8
|Манчестер Сити
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|21.10.25 22:00 Вильярреал - Манчестер Сити01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи
|4
|9
|Тоттенхэм
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|22.10.25 22:00 Монако - Тоттенхэм30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал
|4
|10
|Атлетико Мадрид
|2
|1
|0
|1
|7 - 4
|21.10.25 22:00 Арсенал - Атлетико Мадрид30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид
|3
|11
|Ньюкасл
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|21.10.25 22:00 Ньюкасл - Бенфика01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона
|3
|12
|Марсель
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|22.10.25 22:00 Спортинг Лиссабон - Марсель30.09.25 Марсель 4:0 Аякс16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель
|3
|13
|Спортинг Лиссабон
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|22.10.25 22:00 Спортинг Лиссабон - Марсель01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат
|3
|13
|Брюгге
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|22.10.25 22:00 Бавария - Брюгге30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге18.09.25 Брюгге 4:1 Монако
|3
|15
|Айнтрахт Ф
|2
|1
|0
|1
|6 - 6
|22.10.25 22:00 Айнтрахт Ф - Ливерпуль30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай
|3
|16
|Барселона
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|21.10.25 19:45 Барселона - Олимпиакос Пирей01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона
|3
|17
|Ливерпуль
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|22.10.25 22:00 Айнтрахт Ф - Ливерпуль30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид
|3
|18
|Челси
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|22.10.25 22:00 Челси - Аякс30.09.25 Челси 1:0 Бенфика17.09.25 Бавария 3:1 Челси
|3
|19
|Наполи
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|21.10.25 22:00 ПСВ Эйндховен - Наполи01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи
|3
|20
|Юнион Сент-Жилуаз
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|21.10.25 22:00 Юнион Сент-Жилуаз - Интер Милан01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз
|3
|21
|Галатасарай
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|22.10.25 19:45 Галатасарай - Будё-Глимт30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай
|3
|22
|Аталанта
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|22.10.25 22:00 Аталанта - Славия Прага30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта
|3
|23
|Ювентус
|2
|0
|2
|0
|6 - 6
|22.10.25 22:00 Реал Мадрид - Ювентус01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д
|2
|24
|Будё-Глимт
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|22.10.25 19:45 Галатасарай - Будё-Глимт30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт
|2
|25
|Байер
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|21.10.25 22:00 Байер - ПСЖ01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер
|2
|26
|Вильярреал
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|21.10.25 22:00 Вильярреал - Манчестер Сити01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал
|1
|27
|ПСВ Эйндховен
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|21.10.25 22:00 ПСВ Эйндховен - Наполи01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз
|1
|28
|Копенгаген
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|21.10.25 22:00 Копенгаген - Боруссия Д01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер
|1
|29
|Олимпиакос Пирей
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|21.10.25 19:45 Барселона - Олимпиакос Пирей01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос
|1
|30
|Монако
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|22.10.25 22:00 Монако - Тоттенхэм01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити18.09.25 Брюгге 4:1 Монако
|1
|31
|Славия Прага
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|22.10.25 22:00 Аталанта - Славия Прага30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт
|1
|32
|Пафос
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|21.10.25 19:45 Кайрат - Пафос30.09.25 Пафос 1:5 Бавария17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос
|1
|33
|Бенфика
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|21.10.25 22:00 Ньюкасл - Бенфика30.09.25 Челси 1:0 Бенфика16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах
|0
|34
|Атлетик Бильбао
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|22.10.25 19:45 Атлетик Бильбао - Карабах01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал
|0
|35
|Аякс
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|22.10.25 22:00 Челси - Аякс30.09.25 Марсель 4:0 Аякс17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан
|0
|36
|Кайрат
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|21.10.25 19:45 Кайрат - Пафос30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат
|0
