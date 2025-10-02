Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
02 октября 2025, 00:49 | Обновлено 02 октября 2025, 01:52
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?

Вечером 30 сентября состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА

Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Эрнандес и Илья Забарный

Вечером 30 сентября состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день проведено 9 поединков, и 2-й тур завершен.

Французский ПСЖ с украинцем Ильей Забарным нанес поражение испанской Барселоне (2:1).

В турнирной таблице, набрав 6 очков из 6, после 2-го тура лидируют: Бавария, Реал, ПСЖ, Интер, Арсенал и сенсационный Карабах.

По итогам 8 туров 8 топ-команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие 9–24 места, сыграют в 1/16 финала. Клубы, занявшие 25–36 места, покинут турнир.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

2-й тур. 1 октября

01.10. 19:45. Карабах (Азербайджан) – Копенгаген (Дания) – 2:0

Голы: Зубир, 28, Аддай, 83

01.10. 19:45. Унион Сен-Жилуаз (Бельгия) – Ньюкасл (Англия) – 0:4

Голы: Вольтемаде, 17, Гордон, 43 (пен), 64 (пен), Барнс, 80

01.10. 22:00. Арсенал (Англия) – Олимпиакос (Греция) – 2:0

Голы: Мартинелли, 12, Сака, 90+2

01.10. 22:00. Байер (Германия) – ПСВ (Нидерланды) – 1:1

Голы: Кофане, 65 – Сайбари, 72

01.10. 22:00. Барселона (Испания) – ПСЖ (Франция) – 1:2

Голы: Ферран Торрес, 19 – Меюлю, 38, Гонсалу Рамуш, 90

01.10. 22:00. Боруссия Д (Германия) – Атлетик (Испания) – 4:1

Голы: Свенссон, 28, Чуквуемека, 50, Гирасси, 82, Брандт, 90+1 – Гурусета, 61

01.10. 22:00. Вильярреал (Испания) – Ювентус (Италия) – 2:2

Голы: Микаутадзе, 18, Вейга, 90 – Гатти, 49, Консейсау, 56

01.10. 22:00. Монако (Франция) – Манчестер Сити (Англия) – 2:2

Голы: Тезе, 18, Дайер, 90 (пен) – Холанд, 15, 44

01.10. 22:00. Наполи (Италия) – Спортинг (Португалия) – 2:1

Голы: Хойлунд, 36, 79 – Луис Хавьер Суарес, 62 (пен)

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бавария 2 2 0 0 8 - 2 22.10.25 22:00 Бавария - Брюгге30.09.25 Пафос 1:5 Бавария17.09.25 Бавария 3:1 Челси 6
2 Реал Мадрид 2 2 0 0 7 - 1 22.10.25 22:00 Реал Мадрид - Ювентус30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель 6
3 ПСЖ 2 2 0 0 6 - 1 21.10.25 22:00 Байер - ПСЖ01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта 6
4 Интер Милан 2 2 0 0 5 - 0 21.10.25 22:00 Юнион Сент-Жилуаз - Интер Милан30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан 6
5 Арсенал 2 2 0 0 4 - 0 21.10.25 22:00 Арсенал - Атлетико Мадрид01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал 6
6 Карабах 2 2 0 0 5 - 2 22.10.25 19:45 Атлетик Бильбао - Карабах01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах 6
7 Боруссия Д 2 1 1 0 8 - 5 21.10.25 22:00 Копенгаген - Боруссия Д01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д 4
8 Манчестер Сити 2 1 1 0 4 - 2 21.10.25 22:00 Вильярреал - Манчестер Сити01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи 4
9 Тоттенхэм 2 1 1 0 3 - 2 22.10.25 22:00 Монако - Тоттенхэм30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал 4
10 Атлетико Мадрид 2 1 0 1 7 - 4 21.10.25 22:00 Арсенал - Атлетико Мадрид30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид 3
11 Ньюкасл 2 1 0 1 5 - 2 21.10.25 22:00 Ньюкасл - Бенфика01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона 3
12 Марсель 2 1 0 1 5 - 2 22.10.25 22:00 Спортинг Лиссабон - Марсель30.09.25 Марсель 4:0 Аякс16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель 3
13 Спортинг Лиссабон 2 1 0 1 5 - 3 22.10.25 22:00 Спортинг Лиссабон - Марсель01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат 3
13 Брюгге 2 1 0 1 5 - 3 22.10.25 22:00 Бавария - Брюгге30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге18.09.25 Брюгге 4:1 Монако 3
15 Айнтрахт Ф 2 1 0 1 6 - 6 22.10.25 22:00 Айнтрахт Ф - Ливерпуль30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай 3
16 Барселона 2 1 0 1 3 - 3 21.10.25 19:45 Барселона - Олимпиакос Пирей01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона 3
17 Ливерпуль 2 1 0 1 3 - 3 22.10.25 22:00 Айнтрахт Ф - Ливерпуль30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид 3
18 Челси 2 1 0 1 2 - 3 22.10.25 22:00 Челси - Аякс30.09.25 Челси 1:0 Бенфика17.09.25 Бавария 3:1 Челси 3
19 Наполи 2 1 0 1 2 - 3 21.10.25 22:00 ПСВ Эйндховен - Наполи01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи 3
20 Юнион Сент-Жилуаз 2 1 0 1 3 - 5 21.10.25 22:00 Юнион Сент-Жилуаз - Интер Милан01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз 3
21 Галатасарай 2 1 0 1 2 - 5 22.10.25 19:45 Галатасарай - Будё-Глимт30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай 3
22 Аталанта 2 1 0 1 2 - 5 22.10.25 22:00 Аталанта - Славия Прага30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта 3
23 Ювентус 2 0 2 0 6 - 6 22.10.25 22:00 Реал Мадрид - Ювентус01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д 2
24 Будё-Глимт 2 0 2 0 4 - 4 22.10.25 19:45 Галатасарай - Будё-Глимт30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт 2
25 Байер 2 0 2 0 3 - 3 21.10.25 22:00 Байер - ПСЖ01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер 2
26 Вильярреал 2 0 1 1 2 - 3 21.10.25 22:00 Вильярреал - Манчестер Сити01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал 1
27 ПСВ Эйндховен 2 0 1 1 2 - 4 21.10.25 22:00 ПСВ Эйндховен - Наполи01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз 1
28 Копенгаген 2 0 1 1 2 - 4 21.10.25 22:00 Копенгаген - Боруссия Д01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер 1
29 Олимпиакос Пирей 2 0 1 1 0 - 2 21.10.25 19:45 Барселона - Олимпиакос Пирей01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос 1
30 Монако 2 0 1 1 3 - 6 22.10.25 22:00 Монако - Тоттенхэм01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити18.09.25 Брюгге 4:1 Монако 1
31 Славия Прага 2 0 1 1 2 - 5 22.10.25 22:00 Аталанта - Славия Прага30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт 1
32 Пафос 2 0 1 1 1 - 5 21.10.25 19:45 Кайрат - Пафос30.09.25 Пафос 1:5 Бавария17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос 1
33 Бенфика 2 0 0 2 2 - 4 21.10.25 22:00 Ньюкасл - Бенфика30.09.25 Челси 1:0 Бенфика16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах 0
34 Атлетик Бильбао 2 0 0 2 1 - 6 22.10.25 19:45 Атлетик Бильбао - Карабах01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал 0
35 Аякс 2 0 0 2 0 - 6 22.10.25 22:00 Челси - Аякс30.09.25 Марсель 4:0 Аякс17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан 0
36 Кайрат 2 0 0 2 1 - 9 21.10.25 19:45 Кайрат - Пафос30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат 0
Полная таблица

Инфографика

Ювентус Барселона Ньюкасл Монако Боруссия Дортмунд Байер Вильярреал Олимпиакос Пирей Наполи Копенгаген Спортинг Лиссабон Карабах Агдам Атлетик Бильбао Арсенал Лондон Манчестер Сити Роман Яремчук Алексей Кащук ПСЖ ПСВ Лига чемпионов Илья Забарный Барселона - ПСЖ
