Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?

Вечером 30 сентября состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день проведено 9 поединков, и 2-й тур завершен.

Французский ПСЖ с украинцем Ильей Забарным нанес поражение испанской Барселоне (2:1).

В турнирной таблице, набрав 6 очков из 6, после 2-го тура лидируют: Бавария, Реал, ПСЖ, Интер, Арсенал и сенсационный Карабах.

По итогам 8 туров 8 топ-команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие 9–24 места, сыграют в 1/16 финала. Клубы, занявшие 25–36 места, покинут турнир.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

2-й тур. 1 октября

01.10. 19:45. Карабах (Азербайджан) – Копенгаген (Дания) – 2:0

Голы: Зубир, 28, Аддай, 83

01.10. 19:45. Унион Сен-Жилуаз (Бельгия) – Ньюкасл (Англия) – 0:4

Голы: Вольтемаде, 17, Гордон, 43 (пен), 64 (пен), Барнс, 80

01.10. 22:00. Арсенал (Англия) – Олимпиакос (Греция) – 2:0

Голы: Мартинелли, 12, Сака, 90+2

01.10. 22:00. Байер (Германия) – ПСВ (Нидерланды) – 1:1

Голы: Кофане, 65 – Сайбари, 72

01.10. 22:00. Барселона (Испания) – ПСЖ (Франция) – 1:2

Голы: Ферран Торрес, 19 – Меюлю, 38, Гонсалу Рамуш, 90

01.10. 22:00. Боруссия Д (Германия) – Атлетик (Испания) – 4:1

Голы: Свенссон, 28, Чуквуемека, 50, Гирасси, 82, Брандт, 90+1 – Гурусета, 61

01.10. 22:00. Вильярреал (Испания) – Ювентус (Италия) – 2:2

Голы: Микаутадзе, 18, Вейга, 90 – Гатти, 49, Консейсау, 56

01.10. 22:00. Монако (Франция) – Манчестер Сити (Англия) – 2:2

Голы: Тезе, 18, Дайер, 90 (пен) – Холанд, 15, 44

01.10. 22:00. Наполи (Италия) – Спортинг (Португалия) – 2:1

Голы: Хойлунд, 36, 79 – Луис Хавьер Суарес, 62 (пен)

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Бавария 2 2 0 0 8 - 2 22.10.25 22:00 Бавария - Брюгге 30.09.25 Пафос 1:5 Бавария 17.09.25 Бавария 3:1 Челси 6 2 Реал Мадрид 2 2 0 0 7 - 1 22.10.25 22:00 Реал Мадрид - Ювентус 30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид 16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель 6 3 ПСЖ 2 2 0 0 6 - 1 21.10.25 22:00 Байер - ПСЖ 01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ 17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта 6 4 Интер Милан 2 2 0 0 5 - 0 21.10.25 22:00 Юнион Сент-Жилуаз - Интер Милан 30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага 17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан 6 5 Арсенал 2 2 0 0 4 - 0 21.10.25 22:00 Арсенал - Атлетико Мадрид 01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей 16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал 6 6 Карабах 2 2 0 0 5 - 2 22.10.25 19:45 Атлетик Бильбао - Карабах 01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген 16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах 6 7 Боруссия Д 2 1 1 0 8 - 5 21.10.25 22:00 Копенгаген - Боруссия Д 01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао 16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д 4 8 Манчестер Сити 2 1 1 0 4 - 2 21.10.25 22:00 Вильярреал - Манчестер Сити 01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити 18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи 4 9 Тоттенхэм 2 1 1 0 3 - 2 22.10.25 22:00 Монако - Тоттенхэм 30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм 16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал 4 10 Атлетико Мадрид 2 1 0 1 7 - 4 21.10.25 22:00 Арсенал - Атлетико Мадрид 30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф 17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид 3 11 Ньюкасл 2 1 0 1 5 - 2 21.10.25 22:00 Ньюкасл - Бенфика 01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл 18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона 3 12 Марсель 2 1 0 1 5 - 2 22.10.25 22:00 Спортинг Лиссабон - Марсель 30.09.25 Марсель 4:0 Аякс 16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель 3 13 Спортинг Лиссабон 2 1 0 1 5 - 3 22.10.25 22:00 Спортинг Лиссабон - Марсель 01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон 18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат 3 13 Брюгге 2 1 0 1 5 - 3 22.10.25 22:00 Бавария - Брюгге 30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге 18.09.25 Брюгге 4:1 Монако 3 15 Айнтрахт Ф 2 1 0 1 6 - 6 22.10.25 22:00 Айнтрахт Ф - Ливерпуль 30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф 18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай 3 16 Барселона 2 1 0 1 3 - 3 21.10.25 19:45 Барселона - Олимпиакос Пирей 01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ 18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона 3 17 Ливерпуль 2 1 0 1 3 - 3 22.10.25 22:00 Айнтрахт Ф - Ливерпуль 30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль 17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид 3 18 Челси 2 1 0 1 2 - 3 22.10.25 22:00 Челси - Аякс 30.09.25 Челси 1:0 Бенфика 17.09.25 Бавария 3:1 Челси 3 19 Наполи 2 1 0 1 2 - 3 21.10.25 22:00 ПСВ Эйндховен - Наполи 01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон 18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи 3 20 Юнион Сент-Жилуаз 2 1 0 1 3 - 5 21.10.25 22:00 Юнион Сент-Жилуаз - Интер Милан 01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл 16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз 3 21 Галатасарай 2 1 0 1 2 - 5 22.10.25 19:45 Галатасарай - Будё-Глимт 30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль 18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай 3 22 Аталанта 2 1 0 1 2 - 5 22.10.25 22:00 Аталанта - Славия Прага 30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге 17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта 3 23 Ювентус 2 0 2 0 6 - 6 22.10.25 22:00 Реал Мадрид - Ювентус 01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус 16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д 2 24 Будё-Глимт 2 0 2 0 4 - 4 22.10.25 19:45 Галатасарай - Будё-Глимт 30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм 17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт 2 25 Байер 2 0 2 0 3 - 3 21.10.25 22:00 Байер - ПСЖ 01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен 18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер 2 26 Вильярреал 2 0 1 1 2 - 3 21.10.25 22:00 Вильярреал - Манчестер Сити 01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус 16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал 1 27 ПСВ Эйндховен 2 0 1 1 2 - 4 21.10.25 22:00 ПСВ Эйндховен - Наполи 01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен 16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз 1 28 Копенгаген 2 0 1 1 2 - 4 21.10.25 22:00 Копенгаген - Боруссия Д 01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген 18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер 1 29 Олимпиакос Пирей 2 0 1 1 0 - 2 21.10.25 19:45 Барселона - Олимпиакос Пирей 01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей 17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос 1 30 Монако 2 0 1 1 3 - 6 22.10.25 22:00 Монако - Тоттенхэм 01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити 18.09.25 Брюгге 4:1 Монако 1 31 Славия Прага 2 0 1 1 2 - 5 22.10.25 22:00 Аталанта - Славия Прага 30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага 17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт 1 32 Пафос 2 0 1 1 1 - 5 21.10.25 19:45 Кайрат - Пафос 30.09.25 Пафос 1:5 Бавария 17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос 1 33 Бенфика 2 0 0 2 2 - 4 21.10.25 22:00 Ньюкасл - Бенфика 30.09.25 Челси 1:0 Бенфика 16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах 0 34 Атлетик Бильбао 2 0 0 2 1 - 6 22.10.25 19:45 Атлетик Бильбао - Карабах 01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао 16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал 0 35 Аякс 2 0 0 2 0 - 6 22.10.25 22:00 Челси - Аякс 30.09.25 Марсель 4:0 Аякс 17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан 0 36 Кайрат 2 0 0 2 1 - 9 21.10.25 19:45 Кайрат - Пафос 30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид 18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат 0 Полная таблица

