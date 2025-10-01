Дубль Холанда. Ман Сити упустил победу в выездном матче ЛЧ против Монако
Эрик Дайер сравнял счет для хозяев поля с пенальти на 90-й минуте
1 октября в Монако на стадионе «Стад Луи II» состоялся яркий матч Лиги чемпионов.
Местный «Монако» спас ничью в игре 2-го тура ЛЧ с «Манчестер Сити» (2:2).
Английский клуб уже на 15-й минуте вышел вперед благодаря точному удару Эрлинга Холанда, которому ассистировал Йошко Гвардиол.
Однако хозяева ответили очень быстро – Джордан Тезе сравнял счет на 18-й минуте после передачи Крепена Диатта.
Перед перерывом «Сити» снова вышел вперед. Холанд оформил дубль, на этот раз воспользовавшись передачей Метта О’Райлли.
Во втором тайме «Монако» сумел спастись. На 90-й минуте Эрик Даер реализовал пенальти и установил окончательный счет (2:2).
В турнирной таблице ЛЧ «Ман Сити» имеет 4 очка из 6, а «Монако» добыл первый пункт.
Лига чемпионов. 2-й тур, 1 октября 2025
Монако (Франция) – Манчестер Сити (Англия) – 2:2
Голы: Тезе, 18, Даер, 90 (пен) – Холанд, 15, 44
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник Динамо дал пресс-конференцию перед матчем Лиги конференций
Вечером 30 сентября состоялись матчи 2-го тура главного еврокубка