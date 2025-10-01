Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дубль Холанда. Ман Сити упустил победу в выездном матче ЛЧ против Монако
01 октября 2025, 23:59 | Обновлено 02 октября 2025, 00:06
Дубль Холанда. Ман Сити упустил победу в выездном матче ЛЧ против Монако

Эрик Дайер сравнял счет для хозяев поля с пенальти на 90-й минуте

01 октября 2025, 23:59 | Обновлено 02 октября 2025, 00:06
Дубль Холанда. Ман Сити упустил победу в выездном матче ЛЧ против Монако
Getty Images/Global Images Ukraine

1 октября в Монако на стадионе «Стад Луи II» состоялся яркий матч Лиги чемпионов.

Местный «Монако» спас ничью в игре 2-го тура ЛЧ с «Манчестер Сити» (2:2).

Английский клуб уже на 15-й минуте вышел вперед благодаря точному удару Эрлинга Холанда, которому ассистировал Йошко Гвардиол.

Однако хозяева ответили очень быстро – Джордан Тезе сравнял счет на 18-й минуте после передачи Крепена Диатта.

Перед перерывом «Сити» снова вышел вперед. Холанд оформил дубль, на этот раз воспользовавшись передачей Метта О’Райлли.

Во втором тайме «Монако» сумел спастись. На 90-й минуте Эрик Даер реализовал пенальти и установил окончательный счет (2:2).

В турнирной таблице ЛЧ «Ман Сити» имеет 4 очка из 6, а «Монако» добыл первый пункт.

Лига чемпионов. 2-й тур, 1 октября 2025

Монако (Франция) – Манчестер Сити (Англия) – 2:2

Голы: Тезе, 18, Даер, 90 (пен) – Холанд, 15, 44

Монако Манчестер Сити видео голов и обзор Лига чемпионов Эрлинг Холанд Эрик Дайер
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
